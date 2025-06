Eredivisie-club gaat komend seizoen liefst zes verschillende tenue's gebruiken

NEC gaat komend seizoen zes verschillende tenues gebruiken, zo maken de Nijmegenaren bekend via de officiële kanalen. De tricots zijn gebaseerd op shirts uit het verleden van de club. Tevens prijken op deze tenues zes verschillende logo's, die in de historie van de club zijn gebruikt. Komend seizoen viert NEC haar 125-jarig bestaan.

“Ieder NEC-logo representeert een periode uit de geschiedenis van de club”, aldus de Gelderlanders. “Uit die periodes zijn de iconische tenues gekozen die komend seizoen te bewonderen zijn in het Goffertstadion en in vele andere stadions in Nederland. Ieder tenue is een retrovariant van het origineel uit het desbetreffende tijdvak van de club.”

NEC gaat spelen met drie thuistenues en drie uittenues. “De thuisshirts zullen respectievelijk om de zes wedstrijden worden gedragen, waarbij tenue 6 in vijf thuiswedstrijden zal worden gebruikt. Bij de uitshirts tracht NEC, in samenwerking met de KNVB, zo veel als mogelijk af te wisselen. Hierin is de club afhankelijk van het tenue van de thuisspelende club.”