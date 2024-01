Erbarmelijke vorm Oranje-international verbaast Advocaat: ‘Was uitstekend op WK’

Dick Advocaat is verbaasd over de prestaties van Andries Noppert dit seizoen. De doelman van sc Heerenveen grossiert dit seizoen in fouten en blunders, terwijl hij in 2022 nog eerste keus onder de lat was bij het Nederlands elftal op het WK in Qatar. De tafelheren bij Veronica Offside gaan in op de vorm van Noppert.

"Andries Noppert heeft het niet echt meer na het WK, hè?", steekt presentator Wilfred Genee van wal, terwijl er beelden getoond worden van de keeper die in de fout gaat tegen PEC Zwolle (2-2).

De sluitpost kreeg afgelopen weekeinde na ruim een uur spelen de bal ingespeeld in eigen zestien en probeerde deze weg te trappen. Noppert raakte de bal, die door een polletje opstuiterde, verkeerd en speelde deze zo in de voeten bij PEC-middenvelder Younes Namli, wat meteen leidde tot een tegentreffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Die heeft op het WK echt uitstekend gekeept", zegt Advocaat over de 29-jarige doelman. Dit seizoen lijkt alles fout te gaan bij Noppert. "Hoe zou dat nou komen?", vraagt de nieuwe bondscoach van Curaçao zich hardop af.

"Misschien voelt hij nu de druk die er eerder nooit geweest is", suggereert Wim Kieft. "Of misschien heeft hij eerder gewoon een beetje boven zijn niveau gekeept, dat kan ook. Dat hij in zo'n periode zat waarin alles meezit, je alles tegenhoudt, alles lukt. Dan ga je op vertrouwen natuurlijk hele goede wedstrijden keepen, maar het is daarna niet veel meer geweest."

In 2022 was Noppert eerste doelman bij Oranje op het WK in Qatar. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal had vertrouwen uitgesproken in de in Joure geboren goalie, nadat hij bij zowel Go Ahead Eagles als Heerenveen uitstekende vorm had laten zien.

Noppert zou gedurende het hele WK de eerste keus tussen de palen blijven en speelde alle vijf wedstrijden. Daarin kreeg hij vier doelpunten tegen, alvorens het Nederlands elftal in de kwartfinale na strafschoppen werd uitgeschakeld door latere wereldkampioen Argentinië. In de betreffende penaltyreeks wist Noppert geen enkele bal te keren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties