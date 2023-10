Eran Zahavi keert jaar na ‘slaapkamerrel’ terug als international van Israël

Donderdag, 26 oktober 2023 om 18:21 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:05

Eran Zahavi heeft besloten om zich weer beschikbaar te stellen voor interlands van Israël. De 36-jarige aanvaller leek een jaar geleden een einde te maken aan zijn interlandcarrière, vanwege een ‘slaapkamerrel’. Inmiddels heeft de voormalig PSV’er het bijgelegd met bondscoach Alon Hazan en sportief directeur Yossi Benayoun, en is hij weer beschikbaar.

Zahavi vertelde een jaar geleden dat hij om uiteenlopende redenen voor trainingen en wedstrijden liever geen kamer deelt met ploeggenoten. Hoewel hij naar verluidt altijd alleen had geslapen, zou de Israëlische bond niet meer bereid zijn geweest om hem alleen op een kamer te laten rusten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook het voorstel van de aanvaller om zijn eigen kamer te betalen werd van tafel geveegd door de Israëlische bond. Daarop besloot Zahavi om zich niet meer beschikbaar te stellen voor wedstrijden van zijn land.

Nu is de spits daar dus op teruggekomen, en heeft hij met Hazan en Benayoun afgesproken dat hij een terugkeer maakt. Dat is goed nieuws voor het elftal, daar Israël in november vier belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden speelt: tegen Kosovo, Zwitserland, Roemenië en Andorra. Momenteel staat Israël derde in Groep I, met vier punten minder dan nummer twee Zwitserland.

Ook de oorlog tussen Israël en Hamas lijkt van invloed te zijn geweest op de beslissing van Zahavi om een rentree te maken. “Ons land maakt een onvoorstelbare periode door”, vertelt hij. “In deze tijden moet iedereen zijn steentje bijdragen op weg naar succes.”

“Mijn principes heb ik even opzijgeschoven”, vervolgt Zahavi. “Ik wil gewoon dat het nationale team zich plaatst voor het EK. Op het scherpst van de snede zijn er dingen gezegd die niet gezegd hadden mogen worden. Maar we hebben nu meer dan ooit eenheid nodig.”

Zahavi, die sinds vorig jaar onder contract staat bij Maccabi Tel Aviv, speelde tot dusver 62 interlands voor Israël. Daarin was hij goed voor 33 treffers. Hij is daarmee de topscorer aller tijden van het nationale elftal.