‘Er zijn nog 2 buitenlandse trainers op de shortlist van Feyenoord verschenen'

Brian Priske heeft momenteel de beste papieren om bij Feyenoord de opvolger van Arne Slot te worden, zo schrijft clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Binnen de clubleiding van de Rotterdammers is men overtuigd geraakt van de Deense oefenmeester.

Feyenoord hield al maandenlang rekening met een vertrek van Arne Slot. Eerder deze maand werd bekend dat de veelgeprezen coach voor een overstap naar Liverpool koos.

Bij Feyenoord heeft sport- en datascientist Folkert Boer eerder dit jaar heel nadrukkelijk op een statistische wijze gekeken naar trainers. De prestaties van Priske vielen toen op.

Onder meer doordat hij de Tsjechische club voor het eerst in negen jaar weer eens de landstitel bezorgde met een aanvallende manier van voetballen die de supporters konden waarderen.

Priske wordt gezien als een trainer die financieel haalbaar is, ondanks dat hij niet heel lang geleden nog een contract tot medio 2026 tekende bij zijn huidige werkgever Sparta Praag. Feyenoord schat in dat hij tegen ‘een acceptabele vergoeding’ is op te halen uit Tsjechië.

Priske ziet een overstap naar Feyenoord zitten, maar heeft wel een belangrijke eis: hij wil zijn assistenten Lars Fris en Christian Clarup meenemen. De zaakwaarnemer van Priske, Christian Andersen, gaat in de komende dagen kijken of er een akkoord kan worden bereikt tussen Feyenoord, Priske en zijn twee assistenten.

Binnen de clubleiding van Feyenoord houdt men de kaken vooralsnog stevig op elkaar, zodat ‘het proces niet wordt verstoord’, tekent Gouka op. Bronnen stellen bovendien dat er nog twee buitenlandse kandidaten in het kladblok van algemeen én technisch directeur Dennis Te Kloese zijn verschenen.

