‘Er zijn maar een paar spelers op aarde die dat kunnen. Bergwijn kan het niet’

Süleyman Öztürk ziet Vinícius Júnior op termijn wel in de top drie eindigen van The Best FIFA Men’s Player. De journalist van Voetbal International ziet de vleugelaanvaller van Real Madrid dingen doen op het veld die de voetballiefhebbers niet snel hoeven te verwachten van iemand als Steven Bergwijn.

"Real Madrid heeft het een tijdje zonder hem moeten doen en dan zie je wat je mist", geeft Öztürk hoog op over Vinícius, in de finale van de Supercopa de España tegen FC Barcelona goed voor een hattrick. Real won de eindstrijd tegen de eeuwige rivaal uiteindelijk met maar liefst 4-1.

"Dan mis je een speler die je altijd en in elke situatie kunt aanspelen. En hij kan dan in dat doolhof van benen, spelers en drukte een uitgang vinden. En als hij de uitgang heeft gevonden, dan kan hij ook nog een medespeler vinden", is de journalist onder de indruk van de bijdrage die de Braziliaan levert aan het aanvalsspel van Real.

"Er zijn maar een paar spelers op aarde die dat onder deze druk en met deze intensiteit en snelheid kunnen. Ja, noem er maar een paar", vraagt Öztürk in het video-item aan presentator Jarno Verweij, om vervolgens zelf het antwoord te geven. "Bergwijn kan het niet, weet je wel. Dat is een probleem."

"Ja, Mbappé kan het. Maar dat is natuurlijk een net iets andere speler. Doku is nu bezig bij Manchester City om dat ook te ontwikkelen. En Rafael Leão heeft natuurlijk een geweldig jaar gehad bij AC Milan, dat een halfjaar lang alles lukte. Maar er mislukt nu ook heel veel."

Volgens Öztürk profileert Vinícius zich tegenwoordig als een op en top professional. "Hij komt over als een flierefluiter op het veld, omdat hij graag danst en uitdaagt. Maar er zit natuurlijk een heel concern achter, met allerlei dieetgoeroes en mensen van de fitness en koks."

Vinícius, die tot medio 2027 vastligt bij Real, kan dit seizoen goede cijfers overleggen. In zestien wedstrijden in alle competities kwam de Braziliaanse buitenspeler tot negen doelpunten en vier assists. Vinícius en zijn ploeggenoten zijn in voorbereiding op de clash met Atlético Madrid van donderdag in de achtste finale van de Copa del Rey.

