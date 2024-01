‘Er wordt een sfeer gecreëerd alsof hij over water kan lopen bij Ajax’

Mike Verweij heeft in De Telegraaf teruggeblikt op het afgelopen halfjaar van Ajax. De Amsterdammers zakten met de laatste plaats in de Eredivisie af naar een historisch dieptepunt, maar lijken onder interim-trainer John van 't Schip de weg omhoog te hebben ingezet. Verweij loopt nog niet te hard van stapel.

De clubwatcher wijst onder meer met de beschuldigende vinger naar Maurice Steijn. "Ondanks de bestuurlijke chaos en zelfs met het ondermaatse, door Mislintat geleverde materiaal had hij het beter moeten doen. Dat hij al in speelronde drie een groot deel van de selectie tegen zich in het harnas joeg en hij de interlandperiode in oktober benutte om naar Ibiza te gaan, was onhandig."

De inmiddels vertrokken Sven Mislintat valt niet alles aan te rekenen volgens Verweij. "De afkalving van de Ajax-selectie werd al een jaar eerder ingezet onder technisch manager Gerry Hamstra en Huntelaar, die 113 miljoen euro uitgaven. Van die elf aankopen zijn alleen Steven Bergwijn en Brian Brobbey basisspeler."

"Achteraf bezien had Ajax in plaats van aan twaalf ’gokjes’ natuurlijk veel meer aan vier, vijf of zes ervaren topaankopen gehad, die Hato, Hlynsson en Brobbey bij de hand nemen. Dat zij nu – met de zeventienjarige Hato voorop – de boel op sleeptouw nemen, is de Amsterdamse wereld op zijn kop, maar knap."

Of de jonge Hato voor Ajax behouden kan blijven is nog maar de vraag. "Hij was zelfs aanvoerder en de Europese topclubs liggen aan zijn voeten, waardoor het voor de aanvankelijk veel te passieve interim-directeur Jan van Halst een grote opgave wordt de kersverse international nog een nieuw contract te laten tekenen", stelt Verweij.

Verweij weet dat er intern reikhalzend wordt uitgekeken naar 15 maart, de dag dat Alex Kroes begint. "Kroes kent elke vezel van de club, omdat hij in alle jeugdelftallen speelde, nog altijd voor zaterdag 5 uitkomt en al 31 jaar lid is. Daarnaast is hij medeoprichter van voetbalmakelaarsgigant SEG en was hij medebestuurder bij Go Ahead Eagles."

"Daarmee lijkt hij de aangewezen persoon orde op zaken te stellen, al wordt inmiddels een sfeer gecreëerd alsof hij over water kan lopen. Het zal Kroes in elk geval helpen als Michael van Praag, Louis van Gaal en de nieuwe commissaris technische zaken daarvoor al de nodige harde noten kraken, zodat Kroes’ eerste taak niet hoeft te zijn mensen de laan uit te sturen."

