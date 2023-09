‘Er waren problemen tussen mij en Schreuder, het Ajax-bestuur koos zijn kant'

Donderdag, 28 september 2023 om 19:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:14

Daley Blind heeft in een groot interview met The Athletic teruggeblikt op zijn halfjaar bij Bayern München. De 33-jarige verdediger kwam nauwelijks aan spelen toe in Duitsland, maar kijkt desalniettemin terug op een leerzame tijd. Ook bespreekt Blind zijn abrupte vertrek bij Ajax en zijn verrassende transfer naar Girona deze zomer. "Girona wilde me al voordat ik naar Bayern ging."

Blind liet eind vorig jaar zijn contract ontbinden bij Ajax vanwege de gespannen relatie met Alfred Schreuder. Het valt de 103-voudig Oranje-international nog altijd tegen dat het bestuur destijds Schreuders kant koos. "Er waren wat problemen tussen Schreuder en mij. Het bestuur schaarde zich achter hem en besloot dat ik moest vertrekken. Voor mij gaat het niet om kanten kiezen maar eerlijke concurrentie in het team en dat je elkaar met respect behandelt. Als er problemen zijn, kijk je elkaar in de ogen, praat je en kom je er samen overheen. Het doet pijn dat dit niet gebeurd is", vertelt Blind.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na zijn contractontbinding vertrok Blind naar Beieren. Hij werd er weliswaar kampioen, maar kwam in een halfjaar maar 157 minuten in actie. Desondanks kijkt Blind positief terug op zijn tijd in Duitsland. "Ik genoot in München niet als speler, maar als voetballiefhebber. Ik leerde van Joshua Kimmich en Thomas Müller hoe ze trainden en van Julian Nagelsmann hoe hij coachte. Ik probeerde van ze leren in plaats van te klagen omdat ik niet speelde."

Bij Girona staat Blind hoger in de pikorde. De linkspoot begon tot dusver in zes van de zeven gespeelde wedstrijden aan de aftrap. "Girona wilde me al voordat ik naar Bayern ging. Daarvoor waren er ook nog Antwerp en wat andere clubs. Ik kwam hier om de stad, de kust, het land en de club te zien. Mijn vrouw en kinderen vinden het hier leuk. Girona is niet een van de grootste clubs ter wereld, maar ze waren positief, wilen groeien en ik was enthousiast toen ik met de manager praatte over de speelstijl en de club. Tot dusver heb ik geen spijt en de goede start heeft geholpen", aldus Blind.

Kampioenskandidaat?

Girona en Blind beleven een seizoenstart uit duizenden. Na zeven competitiewedstrijden staan de Blanquivermells bovenaan de LaLiga-ranglijst met negentien punten (zes overwinningen, één gelijkspel). Naast Blind had ook ex-PSV'er Sávio daar een groot aandeel in. De Braziliaanse vleugelaanvaller, vorig seizoen verhuurd aan de Eindhovenaren door Troyes, was dit seizoen al goed voor twee doelpunten en vier assists in LaLiga.