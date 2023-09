‘Er heerst binnen Ajax twijfel dat PSV gewoon veel betere spelers heeft gehaald’

Vrijdag, 8 september 2023 om 21:04 • Lars Capiau • Laatste update: 21:22

Mike Verweij is allerminst onder de indruk van de selectie van Ajax dit seizoen, zo vertelt hij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De journalist is kritisch op de transferuitgaven van directeur voetbalzaken Sven Mislintat en stelt dat PSV een veel betere transferperiode heeft gekend. Daarnaast is Verweij verbaasd over de aanstellingsdatum van Alex Kroes als algemeen directeur bij de Amsterdammers.

"Er heerst binnen Ajax heel veel twijfel over het feit dat PSV voor slechts een deel van het bedrag gewoon veel betere spelers heeft gehaald", snijdt Verweij het onderwerp aan. "En dan kan je wel met heel veel data in je hand wijzen naar hoe talentvol die spelers zijn", sneert de journalist naar de spelers die Mislintat haalde. "Maar ik denk dat als je de gemiddelde Ajax-fan vraagt of ze liever de Ajax- of de PSV-selectie hebben, dat negen van de tien gewoon liever de PSV-selectie heeft."

"En dat is natuurlijk heel gek, dat je 115 miljoen uitgeeft zonder enige garantie op een goede speler. Josip Sutalo misschien, maar hem vond ik ook niet heel goed spelen tegen Fortuna (0-0 gelijkspel, red.). Maar goed, hij is Kroatisch international, debuteerde tegen Frankrijk-uit onder de hoogste druk en dat deed hij toen ook heel goed. Dus dat is waarschijnlijk wel een voltreffer, maar voor de rest: wie het weet mag het zeggen, echt niemand weet het", klinkt een kritische Verweij.

Alex Kroes

Ook de communicatie van de Amsterdammers over de aanstellingsdatum van Alex Kroes werd in de podcast onder de loep gelegd. De opvolger van Edwin van der Sar kan vanaf 15 maart 2024 beginnen in Amsterdam vanwege een lopend concurrentiebeding van Kroes bij AZ. "Onbegrijpelijk dat Ajax niet alles in het werk stelt om hem nu binnen te halen", is Verweij van mening. "Die hele club staat in de hens en er wordt geld uitgegeven alsof het niks is voor spelers waarvan nog moet blijken of het een meerwaarde is of dat het FC Groningen-niveau is."

"Het verbaast me echt dat de Raad van Commissarissen niet alles eraan doet om er met AZ uit te komen, zodat hij morgen nog kan beginnen. Het is ook een heel raar signaal naar Alex Kroes toe", vervolgt de analist. "Zo van: wij hebben er niet alles voor over om jou op zo’n kort mogelijke termijn algemeen directeur te maken. Dat kan ik me ook wel voorstellen, want het gaat bij Ajax natuurlijk uitstekend", besluit een cynische Verweij het onderwerp.