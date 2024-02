‘Enzo Fernández vijfde, Kimmich vierde, Kroos derde, Rodri tweede en ik eerste’

Hakan Çalhanoglu vindt zichzelf de beste controleur ter wereld, zo laat hij weten in gesprek met DAZN. De middenvelder van Inter gaat daarmee voorbij aan de nodige andere wereldsterren.

Çalhanoglu is een onbetwiste basiskracht bij Inter en reikte vorig seizoen tot de finale van de Champions League met i Nerazzurri. Ook dit seizoen maakt hij nog kans om de eindstrijd te halen. Het heenduel in de achtste finale tegen Atlético Madrid werd met 1-0 gewonnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dit seizoen lijkt hij voor het eerst de landstitel te grijpen met Inter, dat koploper is in de Serie A met negen punten voorsprong op naaste achtervolger Juventus. Bovendien hebben de Milanezen een wedstrijd tegoed.

Çalhanoglu, die bekendstaat om zijn verfijnde trap, acht zichzelf de beste controleur ter wereld. 'Enzo Fernández vijfde, Kimmich vierde, Kroos derde, Rodri tweede en ik eerste", is de 82-voudig Turks international duidelijk.

"Omdat ik doelpunten maak en anderen niet. Als je kijkt naar de statistieken, scoor ik nooit van dichtbij, maar van 25 à 30 meter of met een vrije trap. Dat is moeilijk. Iedereen is goed in het spel verdelen, maar ik houd er niet van om passes over vijf meter te versturen."

Çalhanoglu werd geboren in Duitsland en brak als jongeling door bij Hamburger SV, dat toen nog uitkwam in de Bundesliga. Daar maakte hij grote indruk met zijn traptechniek. Zo schoot hij ooit een vrije trap van ruim veertig meter in de bovenhoek tegen Borussia Dortmund.

Bij Inter heeft Çalhanoglu de verbindende rol van de naar Al-Nassr vertrokken Marcelo Brozovic geruisloos overgenomen. Dit seizoen staat de teller op liefst elf doelpunten en drie assists over alle competities. "Maanden geleden heb ik al gezegd dat ik bij de beste controleurs hoor en toen geloofde niemand me."

"Nu krijg ik mandekking van de tegenstander, zoals in de eerste helft tegen Roma. Ik bevond me in een moeilijke situatie. Dit is waar ik meer ruimte moet vinden en intelligenter moet zijn. Maar met de hulp van Barella en Mkhitaryan kunnen we ons altijd redden."

Çalhanoglu, die nog tot medio 2027 vastligt in Milaan, maakte in 2014 de overstap van HSV naar Bayer Leverkusen. Na drie jaar trok hij naar AC Milan, waar hij naar eigen zeggen nog niet klaar was om de rol van controleur op zich te nemen. In 2021 maakte hij de gevoelige, transfervrije overstap naar Inter. "Bij Inter was het een ander verhaal. Ik zei meteen ja, omdat ik mezelf wilde testen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties