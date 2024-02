Enzo Fernández verschalkt Martínez op schitterende wijze: Chelsea bekert verder

Chelsea heeft zich verrassend eenvoudig weten te plaatsen voor de achtste finales van de FA Cup. The Blues wachtten een ogenschijnlijk zware pot in Birmingham tegen Aston Villa, dat echter een 1-3 nederlaag moest slikken. Chelsea kwam al voor rust op een dubbele voorsprong via Conor Gallagher en Nicolas Jackson. Na de onderbreking besliste Enzo Fernández het duel met een schitterende vrije trap. Chelsea neemt het in de volgende ronde op tegen Leeds United.

Villa-manager Unai Emery stuurde een zeer sterk elftal binnen de lijnen. Zo werd spits Ollie Watkins in zijn rug gesteund door John McGinn, Youri Tielemans en Leon Bailey. Moussa Diaby zat op de bank, evenals Pau Torres en Nicolò Zaniolo. Bij Chelsea moest Jackson voor de goals zorgen; Cole Palmer, Gallagher en Noni Madueke voor de aanvoer.

Slordig balverlies van Villa leidde al na ruim tien minuten spelen de openingstreffer in. Via Ben Chilwell, Fernández en Gallagher werd Jackson aan de linkerkant van het veld aangespeeld. De Senegalees sneed de zestien binnen en legde af op Madueke, die het hoofd koel hield en Gallagher bereikte. De Engelsman vond de bovenhoek op beheerste wijze: 0-1.

De avond werd al snel nog een stuk mooier voor Chelsea. De Londenaren kregen veel te veel ruimte van de thuisploeg en daar profiteerden zij van na een vlotte aanval over de rechterkant. Malo Gusto gaf perfect voor op Jackson, die Emiliano Martínez verschalkte met een kopbal in de korte hoek: 0-2.

Vlak na rust gooide Chelsea het duel definitief in het slot. Chelsea kreeg een vrije trap op een meter of twintig van het doel. Fernández raakte de bal perfect en verschalkte landgenoot en mede-wereldkampioen Martínez met zijn schot in de kruising: 0-3.

??????-????????! ??

Enzo Fernandez schildert de bal op geweldige wijze in de winkelhaak ?????#ZiggoSport #FACup #AVLCHE pic.twitter.com/2gVHjD2ewy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2024

De derde treffer was de definitieve genadeklap voor de manschappen van Emery, die nog wel iets probeerde te forceren met het inbrengen van Moussa Diaby. Ook met de pijlsnelle Fransman op het veld zat een doelpunt er lange niet in voor the Villains.

De thuisploeg kreeg nog enkele hoekschoppen, al leverde dat niet veel op. Zo dacht Matty Cash vol uit te kunnen halen, maar de Pool zag zijn schot gekraakt worden. Nog dieper in blessuretijd was het alsnog raak. Diaby mocht vanaf een meter of achttien vrij uithalen en deed dat feilloos via de binnenkant van de paal: 1-3. Het was echter veel te laat om een comeback te bewerkstelligen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties