Enorme tegenvaller voor Feyenoord en Te Kloese: transfertarget mag niet vertrekken

FC Porto laat Gonçalo Borges niet naar Feyenoord vertrekken. De Rotterdamse club bood zeven miljoen euro plus een doorverkooppercentage van tien procent, maar dat bleek dus niet genoeg om de Portugese club te overtuigen, zo meldt het Portugese O Jogo dinsdagavond. Wel heeft Feyenoord volgens 1908.nl een persoonlijk akkoord met de speler bereikt.

De flankspeler is volgens transfergoeroe Fabrizio Romano behoorlijk in trek. Eerder wees Porto avances van Strasbourg en Genoa al af, zo schreef de Italiaanse journalist eerder op de dag.



Feyenoord heeft een officieel bod van zeven miljoen euro ingediend. Volgens O Jogo wilde Feyenoord eerst vier miljoen euro betalen en vervolgens drie miljoen euro verspreiden over twee termijnen.

De zoektocht naar aanvallende versterking verloopt allesbehalve soepel voor de Rotterdammers. Eerder meldde Dennis te Kloese zich ook al bij West Ham United voor Luis Guilherme en bij FC Nordsjaelland voor Sindre Walle Egeli, maar beide pogingen leverden niets op.



Mocht Feyenoord nog een aanvaller willen binnenhalen, wordt het een close call. De deadline voor het aanmelden van versterkingen is in Nederland om middernacht in de nacht van dinsdag en woensdag.



Feyenoord lijkt zich hoe dan ook op deadline day te gaan versterken met een middenvelder. Oussama Targhalline maakt naar verluidt voor enkele tonnen de overstap van het Franse Le Havre naar Rotterdam.