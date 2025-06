Enorme stap voorwaarts voor Vitesse: Sterkhouders sluiten deal met alle aandeelhouders

De Sterkhouders Vitesse Arnhem hebben overeenstemming bereikt over de verwerving van alle aandelen binnen Vitesse, zo meldt de club in een persbericht. De Sterkhouders dienen op korte termijn het benodigde verzoek tot wijziging zeggenschap in bij de licentiecommissie van de KNVB.

Als er officiële goedkeuring volgt uit Zeist, komt het eigenaarschap van Vitesse definitief terug in de regio. De club maakt bekend dat de Sterkhouders het aandeelhoudersbelang (24,9%) van Dane Murphy hebben overgenomen, waarna ook de overige aandeelhouders volgden.

"De komende periode wordt het verzoek tot wijziging zeggenschap ingediend bij de KNVB en zullen de Sterkhouders hun volledige medewerking verlenen aan het onderliggende onderzoek", meldt Vitesse. "Als officiële goedkeuring uit Zeist volgt, dan zullen ook de overige 75,1% van de aandelen in Vitesse, zoals die worden gehouden door Reilly, Mornaghi, Mueller en GIP Sports ltd (Braasch), door de Sterkhouders worden overgenomen."

Met deze overeenkomst zal de club ook de definitieve begroting, 'die volledige dekking biedt', indienen bij de KNVB. Vitesse heeft van de KNVB twee weken gekregen om dat voor elkaar te krijgen. De Sterkhouders zullen daarbij zorgen voor de noodzakelijke garantie.

Bij het plan van de Sterkhouders om Vitesse zijn proflicentie te laten behouden, wil die groep, bestaande uit regionale ondernemers, ook de organisatiestructuur van de club herzien. Allereerst de Raad van Commissarissen, waar Dane Murphy en Nassim Kessler afscheid van nemen en vervangen zullen worden door twee onafhankelijke leden.

"Ook verwacht Vitesse op korte termijn nieuws te presenteren over de directie, aangezien de interim-periodes van de huidige drie directieleden per 1 juli aflopen. Daarmee zetten de Sterkhouders in op een stevige, professionele en complementaire governance voor de toekomst." De directeuren met een aflopend contract zijn Daniël Corbeek (interim-bestuurder), Jaap Noltes (operationeel directeur) en Timo Braasch (algemeen directeur).

De aandelenoverdracht moet dus nog wel groen licht krijgen van de licentiecommissie van de KNVB. "Daarvoor zullen de Sterkhouders de gebruikelijke route van ‘wijziging zeggenschap’ doorlopen en alle medewerking verlenen aan het onderliggende onderzoek. Met de beoogde overname van alle aandelen en daarmee de terugkeer van het eigenaarschap naar de regio, en het voldoen aan overige cruciale licentie-eisen (zoals het hebben van een bankrekening en accountant), zet Vitesse een volgende stap naar definitief licentiebehoud."

"Het is aan de licentiecommissie van de KNVB om daarover definitief te besluiten. Vitesse heeft de licentiecommissie voorgesteld om daarover op korte termijn verder met elkaar in gesprek te treden", sluit de club af.