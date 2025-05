Enorme last-minute tegenvaller voor PEC Zwolle en Anouar El Azzouzi

De deal van Anouar El Azzouzi naar Austria Wien is op het laatste moment geklapt, zo meldt De Telegraaf. De onderhandelingen waren volledig afgerond, maar het controlerende orgaan keurde de overstap op het laatste moment af.

Austria Wien speelde zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen de hekkensluiter van de Championship-groep Blau-Weiss Linz. In de negentigste minuut leek Austria Wien er met de overwinning vandoor te gaan door een doelpunt van Philipp Wiesinger, maar niets bleek minder waar.

In de 90+2de minuut maakte Oliver Wähling gelijk voor de uitploeg en zette hij de score op 2-2. Hierdoor eindigde Austria Wien derde in plaats van tweede en liepen die Veilchen de voorronde van de Champions League mis.

Met de derde plek stroom je in de voorronden van de Conference League in. Hierdoor loop je een hoop geld mis vergeleken met het miljardenbal. Dit was dan ook de reden waardoor het controlerend orgaan de deal heeft afgekeurd.

Austria Wien zou 1,5 miljoen euro betalen voor de Marokkaan, wat nog op zou kunnen lopen tot 2 miljoen door bonussen. El Azzouzi had de medische keuring in Wenen al gehad en is erg teleurgesteld, meldt zijn zaakwaarnemer Joes Blakborn.

“Dit is natuurlijk ontzettend jammer voor Anouar. We zijn vorige week vrijdag naar Oostenrijk gegaan. De speler is medisch goedgekeurd en de arbeidsovereenkomst is getekend, er hoefde alleen nog maar formele toestemming van de supervisory board, het toezichthoudend orgaan gegeven te worden voor de transferovereenkomst met PEC Zwolle, maar dat werd gepresenteerd door de directie als een formaliteit.”

El Azzouzi was dit seizoen een vaste speler in de basis voor trainer Johnny Jansen. Van de 33 wedstrijden die hij speelde in de Eredivisie begon hij ze allemaal in de basis.