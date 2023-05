Enorme aderlating Barça: ‘Technisch directeur vertrekt naar de Premier League’

Woensdag, 3 mei 2023 om 09:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:41

Mateu Alemany vertrekt bij Barcelona, zo melden de Catalanen middels een officieel statement. De technisch directeur heeft voorzitter Joan Laporta laten weten dat hij een nieuwe uitdaging wil aangaan. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft Alemany al een aanbieding van Aston Villa op zak en is hij bereid om deze te accepteren.

Alemany heeft bij Barcelona nog een doorlopend contract tot medio 2024. De technisch directeur zal echter vroegtijdig uit het Spotify Camp Nou vertrekken. Voorzitter Laporta heeft met Alemany’s onverwachte vertrek ingestemd vanwege zijn verdiensten voor de club. De technisch directeur treedt officieel per 30 juni uit dienst, maar heeft toegezegd ook na zijn laatste werkdag lopende transferzaken in de zomer af te ronden.

Mateu Alemany, prepared to accept Aston Villa bid as final details are being discussed then the agreement will be completed. ???? #AVFC



Alemany communicated to Laporta his decision to leave Barcelona yesterday as he's tempted by this new chapter in Premier League. pic.twitter.com/Jwc6xCNCZm