Pablo Rosario (28) speelt zijn interlands voortaan namens de Dominicaanse Republiek. De voormalig PSV’er, die een interland namens het Nederlands elftal speelde, keert niet meer terug in Oranje.

De Amsterdamse Rosario is blij met de ontwikkelingen. “Er zijn hier ook andere spelers uit Europa. Het voetbal in de Dominicaanse Republiek groeit.”

“Mijn ontvangst door mijn ploeggenoten was perfect. Ik zat met ongeveer acht spelers in het vliegtuig en daar spraken we direct al met elkaar. De fans van de Dominicaanse Republiek zijn geweldig. Ze steunen ons enorm”, zegt Rosario in gesprek met Voetbal International.

Rosario keert niet meer terug in het Nederlands elftal. Hij speelde een interland in 2018, maar kon vanwege zijn Dominicaanse roots switchen.

Inmiddels staat Rosario op twee interlands namens de Dominicaanse republiek. Deze zomer neemt het elftal deel aan de Gold Cup.

Rosario staat momenteel onder contract bij OGC Nice. Vorige zomer waren er meerdere geruchten over een mogelijke terugkeer bij Ajax.

Rosario speelde onder Francesco Farioli bij Nice. Uiteindelijk haalde de Italiaan de controleur niet terug naar Nederland.