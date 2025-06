Viktor Gyökeres krijgt telefoontje en kan absolute droomtransfer maken

Manchester United is deze zomer op oorlogspad en heeft een eerste stap gezet richting de komst van Viktor Gyökeres. De spits van Sporting Portugal scoorde dit seizoen maar liefst 54 keer in 52 duels en staat hoog op het verlanglijstje van coach Rúben Amorim.

Volgens Sky Sports heeft Manchester United via tussenpersonen contact gelegd met Sporting om de voorwaarden van een mogelijke deal te verkennen. Amorim werkte eerder met de Zweedse spits in Lissabon en ziet in hem de ideale aanvalsleider voor volgend seizoen.

Gyökeres was dit seizoen ook beslissend in de Champions League, met onder meer een hattrick tegen Manchester City. Zijn indrukwekkende cijfers – 97 goals in twee seizoenen – maken hem één van de meest begeerde spitsen van Europa.

Ondanks dat Rasmus Højlund zelf zegt te willen blijven, kijkt Manchester United actief rond naar concurrentie in de spits. De club wil meer doelpunten vanaf de voorhoede en Gyökeres lijkt daarvoor de topkandidaat.

Naast de Zweed jaagt United ook op Bryan Mbeumo van Brentford. Een eerste bod van 64 miljoen euro (waarvan 52 miljoen gegarandeerd) werd afgewezen, maar een verbeterde aanbieding is al in de maak.

Mbeumo heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een overstap naar Old Trafford, ondanks geruchten over interesse van Tottenham Hotspur. De aanvaller zou een transfer naar een topclub als zijn logische volgende stap zien.

Eerder haalde Manchester United al Matheus Cunha op bij Wolverhampton Wanderers voor 73 miljoen euro. De Braziliaan sluit na zijn interlandverplichtingen officieel aan bij de selectie van Amorim.