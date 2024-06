Engelse supporter wordt dag na EK-wedstrijd tegen Servië wakker in het stadion

Een supporter van Engeland die aanwezig was bij de openingswedstrijd van zijn land op het EK tegen Servië (1-0 winst) gaat momenteel viral op social media. De man bleef na de wedstrijd kennelijk alleen achter op de tribunes van de Veltins-Arena, het stadion van Schalke 04 in Gelsenkirchen.

De man besloot een kort filmpje van zichzelf op te nemen. "F*cking hell", zegt de Brit in slaperige toestand. "Ik word net wakker. Het is vier uur 's ochtends."

