Engelse premier Rishi Sunak kritisch op EK-shirt: ‘Ga daar niet mee knoeien'

De Engelse politiek is niet blij met een shirt van Engeland. Zelfs premier Rishi Sunak heeft zich tegenover de BBC negatief uitgelaten over de vlag die te zien is op de kraag van het shirt.

De Engelse vlag is een wit vlak met een rood kruis in het midden. Dat kruis heet het St. George-kruis. Shirtfabrikant Nike heeft dit kruis echter aangepast en dat is bij veel fans niet in goede aarde gevallen.

A playful update to the ?????????????? of St. George appears on the collar to unite and inspire. pic.twitter.com/lXEjXhbIJO — Nike Football (@nikefootball) March 18, 2024

Het kruis is, zoals op de foto te zien, niet enkel rood meer. De kleuren paars, blauw en roze hebben hun intrede gedaan en ook het witte vlak op de achtergrond is prompt verdwenen.

Sunak is kritisch op het ontwerp. “Met nationale vlaggen moet je niet knoeien. Ze zijn een bron van trots en identiteit. Ze staan voor wie we zijn en ze zijn perfect zoals ze zijn. Ik zie liever de traditionele vlag.”

Daarnaast heeft ook Lucy Frazer, minister van cultuur in Engeland, haar mening gegeven over de aanpassing van de vlag. “Dit is niet wat de fans willen. De vlag brengt ons juist samen.”

Nike zegt dat het kleurrijke kruis slechts een gepimpte versie is. Een oproep van politicus Keir Starmer om het shirt aan te passen, lijkt weinig zinvol. Volgens BBC heeft Nike niet de intentie om het ontwerp te veranderen.

Engeland is op het EK van 2024 ingedeeld in Groep C. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate neemt het op tegen respectievelijk Servië, Denemarken en Slovenië.



