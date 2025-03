Engelse pers trekt unanieme conclusie over De Ligt en Zirkzee na Manchester United - Real Sociedad

De Engelse media hebben een duidelijk oordeel geveld over de optredens van Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt in het gewonnen Europa League-duel met Real Sociedad (4-1). Waar de spits vooral lovende kritieken krijgt, moet de stopper veelal genoegen nemen met een nipte voldoende. Niet in de laatste plaats vanwege het veroorzaken van de strafschop waaruit de Baskische formatie de 0-1 noteerde.

Manchester United slaagde er donderdag in zich bij de laatste acht van de Europa League te voegen. In een duel met drie strafschoppen, een rode kaart voor Real Sociedad en een hattrick van Bruno Fernandes werd het 4-1 voor de Engelsen.

Bruno Fernandes maakte beide strafschoppen voor the Red Devils, terwijl de door De Ligt veroorzaakte strafschop aan het begin van de wedstrijd werd binnengeschoten door Mikel Oyarzabal. Manchester United neemt het in de kwartfinale op tegen Olympique Lyon.

Manchester Evening News is zeer tevreden over het optreden van Zirkzee, die een 8 krijgt van de krant. Onder meer een fenomenale pass op Rasmus Hojlund en een fraaie steekpass op Patrick Dorgu, die een rode kaart voor Jon Aramburu forceerde, worden uitgelicht.

Van hetzelfde medium krijgt De Ligt daarentegen een nipte voldoende: een 6. “Hij maakte vroeg in de wedstrijd een overtreding op Mikel Oyarzabal en veroorzaakte een penalty. Desondanks zakte zijn niveau niet en speelde hij de rest van de avond rustig uit.” Daily Mail geeft hetzelfde cijfer aan de centrumverdediger, die zich na zijn fout in de openingsfase ‘prima herstelde’ volgens de tabloid.

Net als Manchester Evening News geeft ook Daily Mail een 8 aan Zirkzee voor zijn optreden tegen Real Sociedad. “Een van zijn beste optredens in het shirt van Man United. Hij zorgde de hele avond voor problemen, alleen een doelpunt ontbrak nog.”

De Britse tak van GOAL geeft De Ligt eveneens een 6 vanwege zijn ‘lompe ingreep’ bij de strafschop, terwijl Zirkzee nog een 8 binnenhaalt. “Hij speelde alsof hij Zinedine Zidane was. Zijn passing was geweldig.” 90Min geeft een 7,8 aan Zirkzee; De Ligt wordt door het medium beloond met een 6,7.

De BBC benadrukt in een analyse dat de Nederlandse aanvaller ‘veel krediet’ heeft opgebouwd met deze wedstrijd. “Hij was vocaal erg aanwezig en hij creëerde goede kansen. Misschien kan hij toch wél slagen bij United.”