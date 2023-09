Engelse pers op de banken voor United: ‘Zo dominant, hij maakt de tongen los’

Woensdag, 27 september 2023 om 09:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:33

Erik ten Hag heeft zichzelf weer iets lucht verschaft als manager van Manchester United. De in Haaksbergen geboren oefenmeester had dinsdagavond geen kind aan Crystal Palace en zegevierde met 3-0 in de strijd om de EFL Cup. Sofyan Amrabat beleefde zijn basisdebuut en liet meteen een uitstekende indruk achter. "Zijn spel maakte de tongen los", luidt het oordeel in de Engelse media.

Ten Hag wijzigde zijn elftal op liefst zeven posities en liet onder meer Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Bruno Fernandes op de bank plaatsnemen. Amrabat begon verrassend genoeg als linksback. "Hoewel hij als linkervleugelverdediger op papier stond, dook hij overal op het veld op. Behalve in de goal", schrijft de Daily Mail. "Zo dominant, hij maakt de tongen los met zijn spel." Het optreden van de Marokkaans international wordt beoordeeld met een 8.

Het hoogste rapportcijfer is voor Casemiro, die verantwoordelijk was voor de 2-0 op aangeven van Mason Mount. De Braziliaan was drie keer trefzeker in de laatste drie duels. "Wanneer hij op dreef is ziet het er zo moeiteloos uit." Ook Mount maakte indruk bij zijn terugkeer. "Dit zou zijn doorbraak kunnen betekenen. Het jammere voor Mount was dat het slechts 45 minuten duurde." De middenvelder bleef halverwege het duel in de kleedkamer achter voor Victor Lindelöf.

The best United have played all season ?? — Gary Neville (@GNev2) September 26, 2023

Ook Sky Sports roept Casemiro uit tot absolute uitblinker met een 9 als rapportcijfer. "Met zijn doelpunt staat hij op de elfde plaats sinds de start van het vorige seizoen. Enorm indrukwekkend voor een middenvelder. De superioriteit van United was vanaf het begin duidelijk." Analist Andy Hinchcliffe deed daar een schepje bovenop. "Iedereen speelde sterk, maar Casemiro was de drijvende kracht. Energie met en zonder bal, een doelpunt en een assist. Hij was uitmuntend."

"Nadat hij de afgelopen weken met verschillende vormen van chaos te maken kreeg, was dit de ongecompliceerde avond waar Erik ten Hag zo naar verlangde", schrijft de BBC. "Vooral Amrabat viel op als omgeturnde linksback. Hij was overal, stopte veel energie in de wedstrijd en liet zien over het vermogen te beschikken om gevaar te herkennen als het zich voordeed. Kennelijk was het plan om veel over rechts te spelen met crosspasses vanaf de linkerkant. Amrabat en Mount toonden aan over die vaardigheid te beschikken."

Door de overwinning heeft United zich geplaatst voor de achtste finale. Het merendeel van de wedstrijden staat woensdagavond gepland. Dan komen onder meer Chelsea, Liverpool, Arsenal en Manchester City in actie. Komend weekend mag United laten zien dat het geen incident was, als Crystal Palace opnieuw naar Old Trafford komt voor de competitieontmoeting. The Mancunians bezetten een teleurstellende negende plek met negen punten uit zes duels.