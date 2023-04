Engelse pers én spelers van Liverpool bombarderen Gakpo tot de grote man

Donderdag, 27 april 2023 om 12:50 • Guy Habets • Laatste update: 17:17

Cody Gakpo heeft woensdagavond indruk gemaakt op de Engelse pers en zijn medespelers bij Liverpool. De aanvaller van the Reds, die afgelopen winter voor 42 miljoen euro werd overgenomen van PSV, scoorde in de met 1-2 gewonnen wedstrijd bij West Ham United en werd na afloop uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Na achttien minuten vond Gakpo met een droge knal vanaf een meter of twintig het doel. Daarmee kreeg de aanvaller uit Eindhoven de 1-1 op zijn naam, nadat Lucas Paquetá zes minuten eerder de score al had geopend. Uiteindelijk kopte Joël Matip in de tweede helft de winnende treffer tegen de touwen, maar na afloop was er vooral aandacht voor Gakpo. "Hij schoot hem fantastisch binnen", zo was het oordeel van de BBC. De toonaangevende omroep beloonde de Oranje-international met een 7.5, waarmee hij de beste man van het veld was.

The Liverpool Echo, de lokale krant, was ook te spreken over Gakpo. "Hij kan zich heel goed laten terugzakken en zich daar aanbieden. Dat is simpelweg indrukwekkend. Ook was zijn afstandsschot van uitstekende kwaliteit." Dat medium beloont de Eintovenaar met een 7. The Sun, de bekende tabloid, liet ondertussen optekenen dat het schot van Gakpo 'van grote schoonheid' was en in The Athletic viel te lezen dat de Nederlander het verschil maakte voor Liverpool.

De spelers van the Reds zijn ook te spreken over Gakpo. Jordan Henderson, de aanvoerder van de rode club uit Liverpool, gaf na de wedstrijd aan heel blij te zijn met de komst van de aanvaller. "Vanaf het moment dat hij hier is, is Cody al heel belangrijk voor ons", zo zei Henderson tegen diverse Engelse media. "We hadden het toen lastig als team, maar Cody presteerde gewoon op een constant niveau en daar was hij bijna de enige in. Een geweldige speler, die het verschil voor ons kan maken in deze wedstrijd. Ik hoop van ganser harte dat hij zo doorgaat!"