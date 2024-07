Engelse media zagen terechte strafschop tegen Nederland; Oranje-international ontvangt een 4

De Engelse media zijn eensgezind na de 1-2 zege op het Nederlands elftal in de halve finales van het EK. Het Britse journaille is van mening dat de strafschop die the Three Lions kregen tegen Oranje terecht was. Een aantal Nederlandse internationals komt er minder goed vanaf in de spelersbeoordelingen.

Engeland kreeg dinsdag na achttien minuten een penalty. Denzel Dumfries werd bestraft voor een vermeende overtreding op Harry Kane, die licht werd geraakt op de voet door de rechtsback van Nederland. Kwaliteitskrant The Guardian benadrukt dat de strafschop terecht was. “Het was een duidelijke overtreding van Denzel Dumfries, al was de VAR nodig.”

Sky Sports lijkt daarin mee te gaan. “Kane kreeg een schop van Dumfries op zijn rechterenkel, de scheidsrechter gaf uiteindelijk een strafschop.” Ook The Telegraph schrijft over een ‘schop’. “Na een schop van Dumfries op Kane was het de aanvaller zelf die de strafschop benutte, waarna Watkins de wedstrijd bij het scheiden van de markt besliste.”

De BBC spreekt zich minder uit over het penaltymoment, maar is wel van mening dat Engeland op een gelukkig moment scoorde. “Er dreigden verlengingen tot Ollie Watkins Engeland met een geweldig schot naar zijn tweede EK-finale op rij schoot. Dat op een moment dat Nederland eerder tot een doelpunt leek te komen.”

Cijfers

Een aantal Engelse media hebben dinsdag cijfers uitgedeeld aan spelers van het Nederlands elftal.geeft geen enkele Oranje-international hoger dan een 7. Stefan de Vrij, Donyell Malen en Memphis Depay ontvangen een onvoldoende: een 5. Volgens de krant maakte De Vrij een cruciale fout bij het doelpunt van Watkins, door hem te veel vrijheid te geven.

Waar Tijjani Reijnders van The Guardian nog een 7 krijgt voor zijn optreden tegen Engeland, wijst The Independent de middenvelder van AC Milan opvallend genoeg aan als de absolute dissonant bij Oranje. Reijnders krijgt een 4 van de digitale krant. “Deed weinig noemenswaardigs, behalve twee keer de bal uit het veld spelen met twee pogingen bedoeld voor Dumfries.”

Xavi Simons wordt gezien als een van de beste spelers op het veld en ontvangt een 8. “Tackelde Rice tijdens een gevaarlijk moment van Engeland en schoot vervolgens raak in de bovenhoek. Geweldige tackle, nog beter doelpunt.”

