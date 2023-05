Engelse media slaan massaal aan: United heeft besluit genomen over Weghorst

Vrijdag, 5 mei 2023

Wout Weghorst vertrekt deze zomer bij Manchester United, zo melden verschillende Engelse media. De spits wordt dit seizoen gehuurd van Burnley, maar hoeft niet te rekenen op een langer verblijf. Weghorst heeft wel de mogelijkheid om in de Premier League te blijven spelen, daar tal van clubs de aanvaller uit Borne graag zien komen. Weghorst ligt bij Burnley nog vast tot medio 2025.

In de huidige situatie keert Weghorst komende zomer gewoon terug bij Burnley, waar hij nog een contract heeft voor twee jaar. The Clarets wisten zich onder leiding van Vincent Kompany te verzekeren van het kampioenschap in de Championship, waardoor het na een jaar terugkeert op het hoogste niveau. Weghorst kwam vorig jaar in het degradatiejaar van Burnley tot 20 wedstrijden, waarin hij 2 keer scoorde en 3 assists gaf. Na een halfjaar vertrok hij op huurbasis naar Besiktas.

Die club zag de Nederlander afgelopen winter plots vertrekken naar United, waar Erik ten Hag met een spitsenprobleem zat. Anthony Martial lag langdurig in de lappenmand, waardoor Weghorst een droom in vervulling zag gaan. Bij United zijn ze echter niet overtuigd geraakt van zijn kunnen, waardoor het avontuur voor Weghorst na een paar maanden ten einde komt. Ten Hag liet hem in negentien wedstrijden op rij starten, maar brengt hem de laatste tijd alleen nog als invaller binnen de lijnen.

Weghorst wist sinds zijn komst nog niet te scoren in de Premier League, wat heeft geleid tot kritiek dat hij niet goed genoeg zou zijn voor een club van het formaat United. De enige aanvaller die dit seizoen constant wist te presteren bij the Mancunians is Marcus Rashford, wat duidelijk terug te zien is in de cijfers. United wist in 33 Premier League-wedstrijden slechts 49 keer te scoren. De andere clubs in de top zeven wisten allemaal minimaal zestig keer het net te vinden. Het meest productief is Manchester City (87 goals), tegenstander in de FA Cup-finale.

United zet de zoektocht naar een nieuwe spits door en heeft een shortlist opgesteld van vier namen. De belangrijkste kandidaat is Harry Kane (Tottenham Hotspur). Een andere spits die op waardering kan rekenen van Ten Hag is Victor Osimhen (Napoli). De kersverse landskampioen was dit seizoen in 34 officiële wedstrijden 27 keer trefzeker. Transfermarkt schat zijn waarde op honderd miljoen euro. De andere twee namen die worden genoemd zijn Rasmus Højlund (Atalanta) en Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt).

Diallo

The Telegraph schrijft vrijdag dat United in de winter de mogelijkheid heeft bekeken om Amad Diallo terug te halen. De Ivoriaan wordt momenteel gehuurd door Sunderland. In januari hebben gesprekken plaatsgevonden om hem vroegtijdig terug te halen naar Old Trafford. De rapporten die in handen waren van the Mancunians leidden tot serieuze interne discussies. Ten Hag besloot echter de voorkeur te geven aan Weghorst en achtte het beter voor Diallo om bij Sunderland wekelijks speelminuten te maken.