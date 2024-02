Engelse grootmacht hoopt vurig op komst Kylian Mbappé: ‘Waarom niet?’

Arsenal-manager Mikel Arteta zou Kylian Mbappé graag verwelkomen in het Emirates Stadium, zo laat de Spanjaard weten tijdens een persmoment van the Gunners.

Donderdagavond brachten onder meer Fabrizio Romano en The Athletic naar buiten dat Mbappé komende zomer vertrekt bij Paris Saint-Germain. De 25-jarige sterspeler geniet een transfervrije status, waardoor meerdere clubs met hem in gesprek willen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook Arsenal moet overwegen Mbappé te halen, zo stelt Arteta. “Waarom niet? Als we het beste team willen zijn, hebben we het beste talent en de beste spelers nodig, dat is zeker.” Mbappé werd tot dusver nauwelijks gelinkt aan de Londense topclub, maar Arteta denkt dat Arsenal groot genoeg is om hem binnen te halen.

“Ik denk niet dat dat ooit een probleem is geweest”, aldus Arteta. “Iedereen wil voor Arsenal spelen. De spelers met wie we gesprekken hebben gehad, hebben altijd die glimlach op hun gezicht zodra de deur open gaat en de gesprekken beginnen. Dat komt door onze geschiedenis en alles wat we hebben gepresteerd, ook in het verleden.”

Arteta weet niet of Arsenal zich al bij het management van Mbappé heeft gemeld. “Ik ben niet betrokken bij gesprekken over transfers. Misschien Edu (technisch directeur, red.) en de eigenaren wel, maar ik ben pas in de laatste fase bij die gesprekken betrokken.”

Sinds het nieuws over zijn naderende vertrek bij PSG vult Mbappé wereldwijd de voorpagina’s. In Spanje denkt men vooral dat de WK-winnaar van 2018 eindelijk naar Real Madrid komt. In Frankrijk zijn de voetballiefhebbers juist in rouw omdat de international van les Bleus vertrekt uit de Ligue 1.

Mbappé speelde in zijn carrière nog niet buiten de Ligue 1. Waar men verwacht dat hij naar LaLiga trekt, kan de pijlsnelle goaltjesdief dus ook aan de slag bij Arsenal in de Premier League. In het verleden hadden de Londenaren met onder meer Thierry Henry, Robert Pires en Patrick Vieira diverse Franse topspelers onder contract staan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties