Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor enkele Engelse fans die in Berlijn op bijzondere manier voor een botsing met een auto zorgen.

Diverse fans van the Three Lions duwen een gele en bijzonder uitgedoste auto een drukke weg op. Een supporter probeert te sturen, maar kan niet voorkomen dat de auto licht in botsing komt met een andere auto die op dat moment stilstaat.

Bovenop de bolide zijn enkele grote blikken vastgemaakt, die er overigens afvallen tijdens de botsing. Het voorval wordt door de nodige supporters van Engeland gefilmd. Er is hilariteit alom vanwege de ludieke actie enkele uren voorafgaand aan de EK-finale tegen Spanje.

