Engelse clubs melden zich bij Feyenoord voor Igor Paixão: Rotterdammers hanteren fikse vraagprijs

Leeds United en Brighton & Hove Albion hebben zich bij Feyenoord gemeld om navraag te doen naar Igor Paixão. Dat schrijft clubwatcher Mikos Gouka maandag namens het Algemeen Dagblad.

De promovendus en the Seagulls, die eerder 30 miljoen euro neertelden voor Mats Wieffer, 'informeren nadrukkelijk' naar de beschikbaarheid van de Braziliaan, die nog tot medio 2029 vastligt bij de nummer drie van de Eredivisie.

"In de Kuip stellen de beleidsbepalers dat er nog geen sprake is van concrete onderhandelingen, maar wordt de belangstelling ‘van Franse en Engelse clubs’ wel bevestigd", schrijft Gouka.

Feyenoord zal echter niet zomaar afscheid nemen van zijn steraanvaller. Paixão was een van de beste spelers in de Eredivisie dit seizoen. De 24-jarige vleugelspeler was in het afgelopen seizoen goed voor liefst 18 goals en 19 assists in 47 duels over alle competities.

De vraagprijs die Feyenoord hanteert is dan ook niet zuinig. "Feyenoord wil naar verluidt minimaal veertig miljoen euro vangen voor de aanvaller die uiteraard helemaal niet weg hoeft uit de Kuip", aldus Gouka.

Eerder was al bekend dat ook Olympique Marseille serieuze belangstelling heeft voor Paixão. De Zuid-Fransen hebben echter minder te spenderen dan de Engelse clubs en zullen de overtuigingskracht moeten weghalen uit het feit dat ze Champions League-voetbal kunnen garanderen.

Volgens het Franse medium Le Phocéen deed de nummer twee van afgelopen Ligue 1-seizoen zelfs al een openingsbod, dat 'meer dan twintig miljoen euro' zou bedragen.