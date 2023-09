Engelse club is woedend om overspelen van in minuut 96 gestaakt duel

Maandag, 11 september 2023 om 21:56 • Jonathan van Haaster

De wedstrijd tussen Scunthorpe United en Buxton FC in de National League North moet volledig worden overgespeeld. Het duel op het zesde niveau van Engeland werd afgelopen zaterdag al gespeeld, maar werd in minuut 96 definitief gestaakt vanwege hevige regenval. Buxton, dat met 1-2 leidde en hard op weg was naar een stunt, heeft om meerdere redenen woedend gereageerd op de beslissing van de National League.

"De zaak is met grote zorgvuldigheid behandeld", valt er te lezen in het statement van de National League. "We zijn tot dit besluit gekomen op basis van de regels die gelden in de National League en eerdere wedstrijden wedstrijd van deze natuur. Een nieuwe speeldatum wordt te zijner tijd bekendgemaakt door de clubs." Een zware tegenvaller voor het als dertiende geklasseerde Buxton, dat hard op weg was naar een overwinning op nummer twee Scunthorpe.

Buxton zit nu dus met de gebakken peren. Niet alleen is een zeker lijkende zege tenietgedaan, ook ondervinden de fans van de club de financiële gevolgen door opnieuw naar Scunthorpe te moeten reizen. Met de auto duurt het een kleine twee uur om van Buxton in Scunthorpe te geraken. Ook zijn er grote gevolgen voor Connor Brown. De middenvelder was geschorst voor het treffen met Scunthorpe, maar omdat het duel niet is afgerond schuift zijn schorsing door. Daardoor moet hij zaterdag de FA Cup-wedstrijd tegen Macclesfield Town missen.

"We hadden een betere uitkomst verwacht", laat Buxton-manager Craig Elliott weten tegenover BBC Radio Derby. "Ik ben erg teleurgesteld voor de spelers en de fans die hun zuurverdiende geld hebben uitgegeven aan ons. Scunthorpe heeft zijn eigen agenda. Zij zijn de overduidelijke favoriet om de League te winnen dit jaar. Ik denk dat ze erg blij en opgelucht zullen zijn met de uitspraak. Wij vinden dat we zijn benadeeld. Op sociale media zijn er ook veel mensen die vinden dat dit de verkeerde beslissing is." Buxton denkt eraan om in beroep te gaan, maar definitieve uitsluitsel daarover is er nog niet.