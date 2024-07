Engelse bond beslist nú al over lot Gareth Southgate na EK-finale tegen Spanje

Gareth Southgate mag ongeacht de uitslag van aanstaande EK-finale aanblijven als bondscoach van Engeland. Dat weet The Times donderdagavond te melden. De Engelse bond (FA) heeft het volste vertrouwen in Southgate en wil hem dan ook dolgraag langer aan het roer houden.

Hoewel Southgate bij het volk en de pers zwaar onder vuur ligt, kent de FA geen enkele twijfel. Het hoofd van de bond, Mark Cullingham, is voornemens direct na het EK met Southgate om de tafel te gaan.

Cullinghem vindt het knap hoe the Three Lions zich na de stroeve start in Duitsland hebben herpakt en houdt ook afgelopen editie in het achterhoofd. Toen moest Engeland de Europese titel ternauwernood aan Italië laten, dat na strafschoppen aan het langste eind trok.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dus beoogt de FA een charmeoffensief richting Southgate om zijn tot december lopende contract te verlengen. De 53-jarige keuzeheer heeft sinds september 2016 de leiding over het nationale team van Engeland.

Sindsdien behaalde hij naast twee EK-finales de derde plek in de Nations League in 2019. Eerder trainde Southgate Middlesbrough en Engeland Onder 21, waarvandaan hij in 2016 de stap richting de senioren maakte.

Engeland heeft zondag de kans de eerste trofee sinds 1966 te veroveren. Toen wonnen the Three Lions het WK, dat op eigen bodem werd georganiseerd.

Voor Spanje, de tegenstander in de finale, dateert eremetaal van iets minder ver terug. In 2012 won la Roja het EK in Polen en Oekraïne, door Italië in de eindstrijd met 4-0 te verslaan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Engeland moet doorgaan met Gareth Southgate Eens Oneens Stem Engeland moet doorgaan met Gareth Southgate Eens 32% Oneens 68% Totaal aantal stemmen: 260 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties