Engelse belangstelling voor PSV’er: ‘Volop geïnformeerd bij mijn zaakwaarnemer’

Mohammed Nassoh staat er goed op in in Engeland, zo zegt de 21-jarige aanvoerder van Jong PSV in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Volgens de middenvelder hebben diverse clubs uit de Championship geïnformeerd bij zijn zaakwaarnemer. Ondertussen wacht de Eindhovenaar, die beschikt over een aflopend contract, nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht van PSV.

Afgelopen weekend evenaarde Nassoh het record van Menno Koch, die tot dan de meeste officiële wedstrijden (93) in Jong PSV speelde. De Marokkaanse jeugdinternational, die zijn wedstrijden speelt als aanvallende middenvelder, is een belangrijke kracht in het Eindhovense beloftenelftal.

Nassoh wist in zijn 93 optredens voor Jong PSV 11 keer te scoren en leverde daarnaast 12 assists af. Hoewel hij wel al meeging op trainingskamp en oefenwedstrijden speelde in het eerste elftal kwam het nog niet tot een officieel debuut namens PSV. “Dat is soms balen, maar er is geen tijd om lang daarmee bezig te zijn.”

De rechtspoot hoopt nog altijd op een doorbraak in zijn geboortestad. “De afgelopen transferperiodes waren er mogelijkheden om naar een andere club te gaan, ook in het buitenland. Dat zag ik niet zitten. Het was goed om hier te blijven en te kijken naar kansen om door te stoten, maar helaas zijn die nog uitgebleven. Wie weet in de komende periode nog”, aldus Nassoh.

Volgens Transfermarkt is Nassoh momenteel 500.000 euro waard. De technicus beschikt in het Philips Stadion over een aflopend contract, maar PSV wil hem graag behouden. “Uiteindelijk maak ik in goed overleg met mijn zaakwaarnemer een keuze, maar ik wil nu presteren in de komende wedstrijden.”

Engeland

Nassoh kan zijn carrière naar eigen zeggen vervolgen in Engeland. “Vorig jaar merkte je dat vooral clubs uit de Championship naar mijn wedstrijden hadden gekeken, want er werd bij mijn zaakwaarnemer ineens volop geïnformeerd.” Jong PSV is titelverdediger in de Premier League International Cup. In die competitie liet Nassoh een behoorlijke indruk achter.

Toch was Nassoh daar absoluut niet mee bezig. “De prijs winnen, was veel belangrijker. Het zijn grote ploegen waar je tegen speelt en ik denk dat het een compliment is voor de opleiding van PSV.”

