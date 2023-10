Engeland verzekert zich dankzij dubbelslag Harry Kane van plekje op EK 2024

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 22:42 • Lars Capiau

Engeland heeft zich op basis van onderling resultaat nu al geplaatst voor het EK 2024 in Duitsland. De formatie van bondscoach Gareth Southgate won in een wedstrijd met grote belangen met 3-1 van Italië. Harry Kane nam zijn ploeg met een dubbelslag maar weer eens op sleeptouw, waar Marcus Rashford ook zijn doelpuntje meepikte. Voor Italië wordt kwalificeren een stuk ingewikkelder. Het staat met een wedstrijd minder gespeeld drie punten achter op nummer twee Oekraïne, waardoor de ontmoeting tussen die twee landen de doorslag zal geven.

Southgate koos in zijn basiself voor weinig verrassende namen. De meest in het oog springende naam was die van Kalvin Phillips, die bij zijn werkgever Manchester City amper aan de bak komt. Real Madrid-uitblinker kreeg uiteraard een basisplaats, waar ook Harry Maguire een plekje in het hartje van het centrum veroverde.

En daar is ???????????? ???? voor Harry Kane! ??

De Bayern-spits toont ook vanavond aan een absoluut fenomeen te zijn: 3-1 ?#ZiggoSport #EURO2024 #ENGITA pic.twitter.com/tdobjlUwFa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 17, 2023

Scamacca nam het eerste doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. De ex-PSV’er en voormalig speler van PEC Zwolle werkte een lage voorzet van Giovani Di Lorenzo van dichtbij hard en hoog binnen: 0-1. Na ruim twintig minuten tekende Scamacca bijna voor zijn tweede treffer, maar zijn poging vloog hard naast het doel van Jordan Pickford.

Op het uur kreeg Engeland de ultieme mogelijkheid op de gelijkmaker. Bellingham werd aangetikt door Di Lorenzo en verdiende zo een strafschop. Deze werd feilloos benut door Harry Kane: 1-1.

Via Marcus Rashford kwam de kwartfinalist van het WK bijna vlak voor rust bijna op voorsprong. Zijn inzet werd echter gepareerd door Gianluigi Donnarumma. Aan de andere kant was Tottenham Hotspur-revelatie Destiny Udogie dichtbij de derde treffer van de avond, maar ook Pickford wist het leer uit het net te houden.

Na rust kwam Engeland dan toch op voorsprong. De pijlsnelle Rashford vond ruimte na een steekpass van Bellingbam, dribbelde met een schijnbeweging naar binnen en schoot na een knappe rush raak in de rechteronderhoek: 2-1.

Een kwartier voor tijd gooide Kane de wedstrijd in het slot. De spits van Bayern München tikte de bal langs Giorgio Scalvini en kon doorlopen naar het doel, waar hij oog in oog met Donnarumma geen fout maakte: 3-1.