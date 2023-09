Engeland lijdt ondanks heerlijke assist Kane puntenverlies tegen Oekraïne

Zaterdag, 9 september 2023 om 19:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:57

Engeland is er niet in geslaagd om foutloos te blijven in zijn EK-kwalificatiecampagne. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate speelde in het Poolse Wroclaw met 1-1 gelijk tegen Oekraïne. De thuisploeg ging uiterst effectief met zijn kansen om en kwam via Oleksandr Zinchenko op voorsprong. Nog voor rust maakte Kyle Walker er 1-1 van. Na rust domineerde Engeland opnieuw, maar ondanks enkele goede mogelijkheden werd er niet meer gescoord. Engeland staat na 5 wedstrijden op 13 punten, terwijl Oekraïne er 7 heeft na 4 duels.

Aan de kant van Oekraïne stonden er drie spelers in de basis die in de Premier League actief zijn: Vitali Mykolenko, Mykhailo Mudryk en Zinchenko. De twee laatstgenoemden stonden op het middenveld in een 4-4-1-1-systeem. Valencia-spits Roman Yaremchuk moest voor de treffers zorgen. Engeland kende de nodige defensieve zorgen. John Stones, Tyrone Mings en Luke Shaw waren er allemaal niet bij. Doelman Jordan Pickford zag de defensie voor zich daarom bestaan uit Walker, Marc Guéhi, Harry Maguire en Ben Chilwell. James Maddison, Declan Rice en Jordan Henderson vormden het middenveld, terwijl Bukayo Saka, Harry Kane en Jude Bellingham, als valse linksbuiten, voor de treffers moesten zorgen.

Engeland domineerde zoals verwacht het balbezit, al deed het daar niet veel mee. Oekraïne beperkte zich tot verdedigen en dat bleek ook uit de statistieken: Engeland had liefst 85 procent balbezit. Saka leek de eerste grote kans te krijgen, maar zijn inzet werd net op tijd gekeerd door Taras Stepanenko. Oekraïne schudde de schroom iets meer van zich af en een schot van Zinchenko, dat over ging, was het eerste wapenfeit van de Oost-Europeanen. Een minuut later was het vervolgens raak. Yukhym Konoplya zette vanaf rechts goed voor, waarna Zinchenko keurig afrondde: 1-0. Toch wist Engeland nog voor rust op gelijke hoogte te komen. Kane bezorgde de bal fraai bij Walker, die overtuigend scoorde: 1-1. Op slag van rust liet Zinchenko zich opnieuw zien. Op aangeven van Mudryk schoor de Arsenal-verdediger over.

??????! Oekraïne pakt de voorsprong tegen Engeland! ?? De oud-PSV’er Oleksandr Zinchenko tekent voor de 1-0 ?? ????#ZiggoSport #EURO2024 #UKRENG pic.twitter.com/MevWclmEbB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 9, 2023

Engeland was de ploeg die na rust voor de eerste gevaarlijke momenten zorgde. Kopballen van Bellingham en Maguire zorgden echter niet voor het voor Engeland gewenste resultaat. Na een klein uur kwam Engeland het dichtst bij de voorsprong. Saka haalde verwoestend uit, maar moest toezien hoe Georgi Bushchan knap zijn inzet tegen de lat tikte. The Three Lions drukten door en claimden een strafschop na hands van Serhiy Kryvtsov. Het bleek echter niet genoeg voor een stafschop. Oekraïne bleek aanvallend onmachtig en moest toezien hoe Engeland nog wat kansen bij elkaar voetbalde. De grootste kans was voor Maguire, die na een vrije trap van invaller Marcus Rashford net tekort kwam om bij de tweede paal binnen te tikken. Het bleef bij 1-1, wat leidde tot grote vreugde bij Oekraïne en zijn supporters.