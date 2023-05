Engeland lacht zich suf om AZ'er: 'Bij Songfestival zou hij 0 punten krijgen'

Vrijdag, 12 mei 2023 om 10:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:58

De Engelse pers vindt dat West Ham United donderdagavond terecht van AZ heeft gewonnen. The Hammers draaiden in de eerste halve finale van de Conference League een 0-1 achterstand om in een minieme 2-1 overwinning. Daarvoor mag West Ham echter wel Mathew Ryan bedanken, vindt de Engelse pers. Zelfs het Songfestival wordt aangewend om de goalie van AZ belachelijk te maken om zijn optreden.

AZ zat donderdag tot aan de 65ste minuut op rozen in het London Stadium. Tijjani Reijnders had zijn ploeg vlak voor rust op voorsprong geschoten met een listige afstandsknal. Ryan deelde halverwege het tweede bedrijf echter een tik uit aan West Ham-winger Jarrod Bowen, waarop arbiter Halil Umet Meler naar de stip wees. Saïd Benharama schoot het buitenkansje onberispelijk binnen en bracht zijn ploeg daarmee op gelijke hoogte.

Later zou Michail Antonio ook nog de 2-1 maken, waardoor AZ wat goed te maken heeft in de return. Met name Ryan mag daarvoor aangekeken worden, vinden de Engelse media. "Voormalig Brighton-keeper Ryan gaf West Ham de kans om terug in de wedstrijd te komen, nadat hij Jarrod Bowen roekeloos in het gezicht sloeg", zag de BBC. De woorden van The Sun zijn al niet vleiender te noemen. "Met het Songfestival om de hoek zal de Australische sluitpost nul punten hebben gekregen van de in Londen geboren Pascal Jansen", spuwt de Britse tabloidkrant.

Toch rekenen de Englsen West Ham allerminst rijk. "West Ham zal niks voor lief nemen, gegeven dat AZ twee doelpunten goed moest maken na de eerste ontmoeting met Anderlecht, en alsnog door ging", waarschuwt de BBC. Over een week staat de return in Alkmaar op het programma. Mocht AZ daar met twee of meer doelpunten verschil winnen, bereikt het voor het eerst sinds 1981 een Europese finale. Een eindzege ontbreekt nog in de prijzenkast van de Alkmaarders.

Wil je zelf een buitenlandse wedstrijd bezoeken? Neem dan een kijkje in de ticketshop!