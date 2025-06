Emirhan Demircan (20) verlaat Bayern München en tekent officieel in de Eredivisie

Emirhan Demircan is officieel speler van FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen bekend via de officiële kanalen. Het twintigjarige talent komt transfervrij over van Bayern München en tekent een contract tot medio 2028, met de optie op nog een jaar.

Demircan is geboren in München, maar speelt zijn jeugdinterlands voor Turkije. De teller staat momenteel op drie duels voor het beloftenelftal. De linksbuiten speelde zijn wedstrijden dit seizoen in het tweede elftal van Bayern München en kon zijn aflopende verbintenis verlengen, maar kiest dus voor een overstap naar Utrecht.

"Ik ben ontzettend enthousiast over mijn nieuwe uitdaging bij FC Utrecht. De trainer en alle betrokkenen hebben mij heel duidelijk laten zien hoe ik mij hier optimaal kan ontwikkelen en de volgende stap in mijn carrière kan zetten”, aldus Demircan.

“De omstandigheden zijn hier perfect. Ik wil me snel thuis voelen, iedereen leren kennen en het team zo snel mogelijk helpen”, sluit de buitenspeler af.

Ook Besiktas, Rangers en Hoffenheim aasden op de handtekening van Demircan, die de vijfde zomeraanwinst van Utrecht is. Eerder werden Mike Eerdhuijzen, Derry Murkin, Dani de Wit en Davy van den Berg al overgenomen.

De koopopties in de huurcontracten van Yoann Cathline en Miguel Rodríguez werden bovendien gelicht, waardoor zij ook komend seizoen in de Galgenwaard spelen.