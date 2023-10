Emiliano Martínez: ‘Ik heb niets tegen Nederlanders. Ik hou van Nederlanders’

Donderdag, 26 oktober 2023 om 16:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:25

Emiliano Martínez is voor het Conference League-duel met AZ even op Nederlandse grond. De goalie was één van de hoofdrolspelers tijdens de kwartfinale op het WK tussen Argentinië en Nederland en werd door de NOS gevraagd hoe het is om weer eens tegen een Nederlands team te spelen. "Ik heb niets tegen Nederlanders. Ik hou van Nederlanders."

Martínez speelde in Qatar een absolute hoofdrol tegen Oranje. De Argentijnen zagen lijdzaam toe hoe Wout Weghorst met een late dubbelslag een verlenging afdwong. Daar werd niet in gescoord, waarna een strafschoppenserie uitkomst moest bieden. Martínez pakte de strafschoppen van Virgil van Dijk en Steven Berghuis, wat fataal bleek voor Oranje. Uiteindelijk stootte Argentinië door tot de finale, waarin het na strafschoppen te sterk bleek voor Frankrijk.

Al tijdens het duel liepen de gemoederen tussen Oranje en Argentinië hoog op. Zo waren er meerdere opstootjes, was het een bijzonder verhitte wedstrijd en vielen er in totaal negentien (!) gele kaarten. Na afloop haalde Martínez zijn gram door onder meer meermaals richting Louis van Gaal en zijn staf te schreeuwen. Van Gaal maakte zich voor de wedstrijd al niet populair door te stellen dat Argentinië bij balverlies met tien man speelde, daar Lionel Messi geen ster in het meeverdedigen zou zijn. Tijdens de wedstrijd kreeg de bank een bal van Leandro Paredes tegen zich aangeschoten.

Martínez lijkt het niet al te veel uit te maken dat hij tegen een Nederlands team speelt. "Het is gewoon weer een wedstrijd voor me. Wanneer je een WK-finale speelt, met de druk die daarbij komt kijken, is een Conference League-wedstrijd gewoon weer een normale wedstrijd. De Premier League is daarnaast de beste competitie ter wereld."

"Om hier te komen en tegen een Nederlands team te spelen... Ik heb niets tegen Nederlanders. Ik hou van Nederlanders. Ik heb Nederlandse vrienden, dus ik heb niets tegen Nederland. Het is een rivaliteit die in een wedstrijd plaatsvindt. Argentinië tegen Brazilië is een oorlog, terwijl ik heel veel Braziliaanse vrienden heb. Voor mij is het gewoon voetbal."

"Het was zij of wij", blikt Martínez terug. "We hebben WK's gehad waarop er altijd gevechten uitbraken. Enorme vechtpartijen tussen geweldige teams. We wisten dat het oorlog zou worden dus zo benaderden wij de wedstrijd ook." In de perszaal van AZ zijn afbeeldingen te zien van ex-trainers als Willem van Hanegem, Dick Advocaat en ook Van Gaal. Martínez wordt daarop gewezen en spreekt bijzonder lovend over de voormalig succescoach van de Alkmaarders. "Hij is een geweldige manager. Ik ken hem uit zijn tijd bij Manchester United."

"Hij loopt al heel lang mee. Hij had een Argentijnse doelman onder zijn hoede bij AZ, Sergio Romero. Hij (Romero, red.) sprak vol lof over hem." Martínez neemt het donderdagavond dus met Aston Villa op tegen AZ. The Villans hebben drie punten behaald uit hun eerste twee duels, net als de Alkmaarders, Zrinjski Mostar én Legia Warschau. Het duel in het AFAS Stadion begint om 18:45 uur.