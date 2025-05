Emegha en Strasbourg dromen na zege op PSG volop van Champions League

Paris Saint-Germain heeft geen beste generale beleefd voor de return in de halve finale van de Champions League tegen Arsenal. De Parijzenaren, die aantraden met een B-ploeg, verloren met 2-1 bij RC Strasbourg. Een eigen doelpunt van Lucas Hernández en een knal van Félix Lemaréchal leidden de zege in voor Strasbourg, die nu op plek vier staan (voorronde Champions League).

PSG was de eerste ploeg die dicht bij een treffer kwam toen Gonçalo Ramos net langs de verkeerde kant van de paal kopte. Aan de overkant was de eerste ‘kans’ voor Strasbourg wel direct raak, toen Hernández weg wilde koppen maar de bal in zijn eigen net deed belanden: 1-0.

Strasbourg was in het restant van de eerste helft de gevaarlijkere partij en Jong Oranje-international Emanuel Emegha had zijn ploeg op 2-0 kunnen zetten, ware het niet dat Matvey Safonov als winnaar uit de strijd kwam.

Op slag van rust werd het alsnog 2-0 voor de thuisploeg, via Lemaréchal. De 21-jarige Fransman zag zijn knal heerlijk in de bovenhoek belanden.

De tweede helft was nog geen minuut oud toen PSG de aansluitingstreffer te pakken had. Barcola startte de brommer op de middenlijn, was alles en iedereen te snel af en liet doelman Djordje Petrovic kansloos: 2-1.

PSG, waar Desiré Doué de geblesseerde Lee Kang-in aan het begin van de tweede helft afloste, wist niet door te drukken en kansen bleven vrij beperkt voor de regerend landskampioen, die zo zijn tweede competitienederlaag van het seizoen leed.

De strijd om een direct Champions League-ticket (plekken 1 t/m 3) en een voorronde-ticket (4) is bijzonder spannend. Na kampioen PSG volgen Marseille (58 punten), OGC Nice (57), Strasbourg (57), Lille OSC (56), AS Monaco (55) en Olympique Lyon (54).