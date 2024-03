Emanuelson over mondige Ajax-talenten: ‘Durfde ik tegen Koeman niet te zeggen’

De nieuwe generatie talenten van Ajax is veel mondiger dan vijftien jaar geleden, zo laat Urby Emanuelson weten. Als assistent-trainer van Jong Ajax probeert hij nu zo veel mogelijk spelers klaar te stomen voor het eerste elftal.

In gesprek met Het Parool vertelt Emanuelson dat hij enkele verschillen ziet tussen de huidige generatie talenten en die van vijftien jaar geleden. “Ze zijn veel mondiger dan ik was.”

“Je moet het zo zien: in ieder jeugdteam zitten maximaal vijf spelers die het eerste elftal kunnen halen, meestal nog minder. Je moet voor jezelf opkomen, je plek opeisen. Iedereen wil naar Ajax 1, maar dat lukt alleen de sterksten.”

Emanuelson haalt zichzelf als voorbeeld aan: “Toen ik bij het eerste elftal kwam, zaten daar oudere spelers zoals Jaap Stam en Edgar Davids. Daar zette ik echt geen grote mond tegen op. De trainers waren mannen als Marco van Basten en Ronald Koeman. Daar durfde ik al helemaal niet brutaal tegen te praten.”

In de ogen van de oud-prof tonen de talenten van deze generatie veel meer branie. “Bij Jong Ajax ben ik geen medespeler, ik ben zelfs hun trainer. Jongens als Gabriel Misehouy en Amourricho van Axel Dongen zijn aanvallers.”

“Ik speelde vroeger als verdediger. Zij roepen dan: ‘Als ik tegen jou had gevoetbald, in jouw prime, zou ik het je moeilijk maken hoor.’ Ik ben ook groot gebracht met branie, maar het was echt ondenkbaar dat ik zoiets zou zeggen tegen Ronald Koeman. Zij hebben dat zelfvertrouwen wel. Dat is een groot verschil.”

