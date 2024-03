Elia over teamgenoot Oranje: ‘Mag het niet zeggen, maar werd geil van zijn spel’

Eljero Elia had van jongs af aan al grote bewondering voor Robin van Persie, zo vertelt hij bij Tussen de Palen, een programma van Ziggo Sport. Later zouden de twee ook nog met elkaar samenspelen in het Nederlands elftal, waar Elia andermaal diep onder de indruk raakte van zijn collega-international.

“Robin is Robin hè”, zegt Elia, wanneer hij door presentator Wytse van der Goot wordt gevraagd naar hoe Van Persie als voetballer was. “Van Persie kende ik natuurlijk al als jonge voetballer. Ik zag hem spelen in de A1 bij Feyenoord en toen wist ik al: hij is anders dan zijn leeftijdsgenoten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Zijn trap, zijn aanname, hij was goed met zowel zijn linker- als rechterbeen en had kap- en schijnbewegingen”, vertelt Elia complimenteus. “Robin was echt anders dan de rest.”

De inmiddels 37-jarige oud-prof stipt aan dat er momenteel ‘geen spelers meer als Van Persie’ op de voetbalvelden te bewonderen zijn. De voormalig spits van onder meer Feyenoord en Manchester United wekte speciale gevoelens bij Elia op. “Als ik samen met hem speelde in het Nederlands elftal en hij nam een bal aan... Ik mag het niet zo zeggen, maar ik werd gewoon geil. Zo mooi was het als Robin een bal aannam.”

“Hij was bijna de perfecte voetballer”, reageert Van der Goot, die Elia vervolgens vraagt hoe het was om met Van Persie samen te spelen. “Mijn allereerste assist in het Nederlands elftal gaf ik in 2009 op Robin. Dat was in De Grolsch Veste tegen Japan (3-0 winst, red.)”, antwoordt Elia.

“Ik heb niet heel vaak in wedstrijden met hem samengespeeld, maar tijdens trainingen van het Nederlands elftal was het gewoon genieten als Robin de bal kreeg. Alleen de manier al hoe hij liep... Nu lijk ik echt een fanboy of zo. Ik ben gewoon echt fan van hoe hij was als speler", besluit de oud-prof met een glimlach.

Elia zelf kwam tot dertig interlands in Oranje. Hij beëindigde zijn profcarrière vorig jaar. De voormalig linksbuiten debuteerde in 2004 in het betaald voetbal bij ADO Den Haag. Daarna speelde Elia nog voor FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord, Basaksehir, FC Utrecht en opnieuw ADO.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties