Elftal van de Week: uitblinkende talenten schieten zichzelf in imposante rijtjes

Dinsdag, 19 september 2023 om 15:00 • David Kramer • Laatste update: 15:07

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zondag en maandag werd de zesde speelronde van het seizoen afgewerkt. De spelers van Jong AZ maakten daarin de beste indruk, aangezien de club met drie spelers hofleverancier is.

Het doel wordt deze week verdedigd door Rome-Jayden Owusu-Oduro. De sluitpost hield vrijdagavond de nul in het duel met FC Eindhoven (0-0). Hij verrichtte vier reddingen binnen het strafschopgebied en zag 80% van zijn passes aankomen. Ook Denso Kasius en Ricuenio Kewal vertegenwoordigen de Alkmaarders in dit Team van de Week. Maandag wist Jong AZ overtuigend te winnen van Jong Ajax (5-2).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht

In een speelronde met maar liefst zestien wedstrijden was het geen moment saai in de Keuken Kampioen Divisie. Onder anderen Kacper Kostorz en Basar Önal wisten zich met hun doelpunten te onderscheiden. Kostorz hielp zijn ploeg FC Den Bosch aan een comeback tegen MVV Maastricht door in het laatste deel van de wedstrijd twee goals te maken (3-2). De Poolse spits noteerde meer schoten (4) en schoten op doel (3) dan iedere andere Den Bosch-speler tegen MVV.

De Graafschap-aanvaller Önal kwam voor de derde keer in zijn carrière tot twee doelpunten in één Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd (2-1 tegen Helmond Sport), de enige tiener die dat sinds 2008/09 vaker lukte namens een niet-beloftenploeg was Género Zeefuik (4 keer namens Almere City en FC Dordrecht). Voor FC Groningen-verdedigers Radinio Balker en Isak Määttä is er ook een plekje in dit Team van de Week, zij waren belangrijk tijdens de 4-0 overwinning van Groningen op Jong PSV.

Adrian Blake schoot zichzelf eveneens naar een imposant rijtje. De aanvaller van Jong FC Utrecht scoorde tweemaal tegen FC Dordrecht (3-3) en werd daarmee de eerste Engelsman met een brace in de Keuken Kampioen Divisie sinds Derry John Murkin voor FC Volendam in oktober 2020. Blake werd tevens pas de tweede scorende Engelsman namens een beloftenploeg, na Noni Madueke namens Jong PSV (4 goals).

Elftal van de Week: Rome-Jayden Owusu-Oduro (Jong AZ); Denso Kasius (Jong AZ), Radinio Balker (FC Groningen), Mawouna Amevor (FC Eindhoven), Isak Määttä (FC Groningen); Kristan Hlynsson (Jong Ajax), Ben Scholte (FC Emmen), Adrian Blake (Jong FC Utrecht); Ricuenio Kewal (Jong AZ), Kacper Kostorz (FC Den Bosch), Basar Önal (De Graafschap).