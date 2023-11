Elftal van de Week: SC Cambuur pakt uniek record na monsterzege

Dinsdag, 7 november 2023 om 15:05 • David Kramer • Laatste update: 16:12

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zaterdag, zondag en maandag werden er tien wedstrijden afgewerkt in de dertiende speelronde van het seizoen. SC Cambuur is deze week met drie spelers hofleverancier na een monsterzege bij TOP Oss (1-8).

Het doel wordt deze week verdedigd door Wouter van der Steen van Helmond Sport. De keeper, die ooit in de jeugdopleiding van PSV speelde, hield zijn doel knap schoon tegen Telstar (1-0). Van der Steen maakte acht reddingen in de zege op Telstar en werd de eerste Helmond-doelman met minstens zoveel reddingen in een Eerste Divisie-duel waarin de nul werd gehouden sinds Mike Havekotte op 10 december 2021 tegen De Graafschap (negen reddingen).

Het Frans Heesen Stadion in Oss was maandagavond het speelveld van een ontketend Cambuur, dat niks overliet van TOP Oss. De ploeg van Henk de Jong scoorde maar liefst acht keer en iedere goal werd door een andere speler gemaakt. Dat is een unicum is in de Keuken Kampioen Divisie deze eeuw. Dankzij deze acht goals is er plaats voor drie verschillende Cambuur-spelers in dit Elftal van de Week: Gabi Caschili, Wiebe Kooistra en Milan Smit. Laatstgenoemde werd met één doelpunt en twee assists de eerste Cambuur-speler dit seizoen die bij drie goals betrokken was in een competitiewedstrijd.

Wesley Spieringhs maakte namens Roda JC zijn eerste doelpunt in de Keuken Kampioen Divisie. Hij was tegen FC Eindhoven (1-1) de Roda JC-speler met de meeste schoten (4) en balheroveringen (10). Ondanks het puntverlies behoudt Roda JC de koppositie, omdat achtervolger Willem II verrassend onderuit ging bij toenmalig hekkensluiter Jong Ajax (1-0).

FC Dordrecht sleepte in het laatste deel van de wedstrijd een punt uit het vuur in de uitwedstrijd bij FC Groningen (2-2). Jari Schuurman was de gelukkige namens de Schapenkoppen en dus is ook hij terug te zien in dit Elftal van de Week. FC Dordrecht is momenteel elf competitiewedstrijden op rij ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie.

Elftal van de Week:

Wouter van der Steen (Helmond Sport); Gabi Caschili (SC Cambuur), Olivier Aertssen (Jong Ajax), Rick Ketting (VVV-Venlo), Alexander Büttner (De Graafschap); Jari Schuurman (FC Dordrecht), Ricuenio Kewal (Jong AZ), Wesley Spieringhs (Roda JC); Wiebe Kooistra (SC Cambuur), David Flakus Bosilj (De Graafschap), Milan Smit (SC Cambuur).