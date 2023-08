Elftal van de Week: hattrickheld Addai schiet zichzelf de geschiedenisboeken in

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 15:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:16

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zondag en maandag werd de derde speelronde van het nieuwe seizoen afgewerkt. De spelers van VVV-Venlo maakten daarin de beste indruk, aangezien het met vier spelers hofleverancier is.

Het doel wordt deze week verdedigd door Jort Borgmans. De sluitpost van FC Eindhoven hield vrijdagavond zijn doel schoon in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-0). Borgmans bewees zijn waarde door alle vier de doelpogingen van de Bredanaars te keren. De VVV’ers Rick Ketting, Simons Janssen, Soulyman Allouch en Levi Smans hebben hun uitverkiezing te danken vanwege een overtuigende zege op Jong FC Utrecht (4-1)

Uitgelicht

Allouch (VVV-Venlo) en Walid Ould-Chikh (Roda JC) staan voor de tweede week op rij in het Elftal van de Week. Allouch was voor het eerst in zijn carrière in 2 opeenvolgende KKD-duels bij 2 doelpunten betrokken (1 goal en 1 assist tegen Jong FC Utrecht deze week, 2 goals tegen FC Emmen vorige week). Ould-Chikh bezorgde Roda met een doelpunt en een assist hoogstpersoonlijk de zege tegen TOP Oss (2-0).

De absolute smaakmaker van de afgelopen speelronde was echter Jayden Addai, goed voor 3 goals tegen Telstar (3-1). Met zijn 18 jaar en 2 dagen is hij de jongste speler met een hattrick in de Keuken Kampioen Divisie sinds Opta deze data verzamelt (2008/09). Opvallend genoeg maakte de aanvaller tot nog toe alle doelpunten voor Jong AZ. Met 5 treffers is hij voorlopig topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.

Elftal van de Week: Borgmans (FC Eindhoven); Reith (Roda JC), Ketting (VVV), Dirksen (FC Emmen), Janssen (VVV); Smeets (MVV), Ould-Chikh (Roda JC), Allouch (VVV); Addai (Jong AZ), Smans (VVV), Eddahchouri (Telstar).