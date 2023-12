Elftal van de Week: De Graafschap hofleverancier na grootste zege dit seizoen

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag vond de ontknoping van de tweede periode plaats, waarin Willem II uiteindelijk beslag wist te leggen op het Bronzen Kampioensschild als winnaar van de tweede periode.

Het doel wordt deze week verdedigd door Tristan Kuijsten. De talentvolle doelman speelde namens Jong AZ een belangrijke rol in de knappe uitoverwinning op SC Cambuur (1-2), waarin hij maar liefst vijf reddingen verrichtte.

Daryl van Mieghem liet vrijdag tegen NAC Breda andermaal zijn kwaliteiten zien. In de 3-1 overwinning op de Brabanders was Van Mieghem betrokken bij alle drie de doelpunten (2 goals, 1 assist). Mede daardoor staat de 34-jarige buitenspeler dit seizoen al op zes doelpunten en evenveel assists.

Ozan Kökcü was tegen Jong FC Utrecht (2-5 overwinning) goed voor een doelpunt en gaf bovendien zijn eerste twee assists van het seizoen namens FC Eindhoven. In totaal was hij goed voor vier schoten en drie gecreëerde kansen, meer dan iedere andere speler op het veld. Daarmee heeft hij een plek bemachtigd in het Elftal van de Week.

Ook bij de tegenstander van FC Eindhoven was er een duidelijke uitblinker: Mees Rijks. De talentvolle aanvaller opende de score voor Jong FC Utrecht en maakte in de slotfase ook nog zijn twintigste treffer in de KKD in zijn carrière. Rijks rondde erg zuiver af, want hij scoorde met zijn enige twee doelpogingen van de wedstrijd.

De Graafschap haalde uit in Den Bosch door met maar liefst 0-4 te winnen. Hiermee zijn verdedigers Joran Hardeman en Xandro Schenk geselecteerd voor het Elftal van de Week. Ook Simon Colyn, die zijn vierde doelpunten van het seizoen maakte, is geselecteerd.

Elftal van de Week:Tristan Kuijsten (Jong AZ); Mike Te Wierik (FC Emmen), Joran Hardeman (De Graafschap), Xandro Schenk (De Graafschap), Enrico Hernández (TOP Oss); Simon Colyn (De Graafschap), Ozan Kökcü (FC Eindhoven), Ringo Meerveld (Willem II); Daryl van Mieghem (ADO Den Haag), Mees Rijks (Jong FC Utrecht), Ricuenio Kewal (Jong AZ).



