Elfrink weet welke bankzitter van PSV ‘het dichtst tegen de basis aanzit’

Woensdag, 2 augustus 2023 om 10:28 • Laatste update: 10:29

Voor PSV begint het seizoen vrijdagavond met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. De Eindhovenaren zijn nog niet op volle oorlogssterkte - er worden nog een aantal versterkingen verwacht - maar wisten desondanks knap te winnen van Premier League-opponent Nottingham Forest (1-0). Het geraamte kan dan ook alvast worden ingevuld, schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad.

In de voorhoede worden geen wijzigingen verwacht voor de traditionele seizoensopener tegen Feyenoord. Dat betekent dat Noa Lang en Johan Bakayoko de flanken bezetten en Luuk de Jong de spits van dienst is. Laatstgenoemde oogde tegen Forest wat onwennig en wordt in de nek gehijgd door Ricardo Pepi, weet Elfrink. "Hij maakte van alle bankzitters de beste indruk in de voorbereiding en lijkt het dichtst tegen de basis aan te zitten."

Voor een aantal andere reservespelers ziet het er een stuk somberder uit. Joël Drommel moet bijvoorbeeld opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. Verwacht wordt dat hij verhuurd wordt voor het einde van de deadline. Ook voor Jordan Teze, Phillipp Mwene, Anwar El Ghazi en Yorbe Vertessen dreigt een rol als invaller. PSV hoopt de selectie nog op drie posities te versterken in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Persconferentie

Woensdagmiddag vanaf 15.00 uur blikken de trainers en aanvoerders van PSV en Feyenoord vooruit op de Johan Cruijff Schaal. Dat doen zij vanaf het Trainingscentrum van de KNVB Campus in Zeist. Ook gaan alle hoofdrolspelers op de foto met de schaal. PSV mag zich met dertien gewonnen titels recordhouder noemen van de Johan Cruijff Schaal. Landskampioen Feyenoord wist tot dusver vier keer beslag te leggen op de Supercup.