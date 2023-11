Elfrink weet het zeker: ‘Hij is de belangrijkste aankoop van PSV’

Vrijdag, 24 november 2023 om 11:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:24

Rik Elfrink heeft bij de collega's van Sporza de balans opgemaakt na een foutloze competitiestart van PSV. De Eindhovenaren gaan na twaalf punten aan kop met de volle score en dat is ze ook in België niet ontgaan. Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, licht een aantal spelers uit.

De meest aandacht gaat uit naar Jerdy Schouten, in de ogen van Elfrink 'de belangrijkste aankoop van PSV'. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van Bologna en verrast vriend en vijand. "Hij is hij elke euro dubbel en dik waard geweest, want hij is een fantastische speler voor het systeem van PSV", aldus Elfrink.

"Peter Bosz wil heel aanvallend spelen en zijn spitsen vol druk laten zetten. Dan heb je één speler nodig die de balans kan bewaken, maar ook in balbezit kan versnellen. Dat kan Schouten. Hij is een van de redenen voor het succes van PSV."

Uiteraard zijn de Belgen ook nieuwsgierig naar het aandeel van Johan Bakayoko. "Hij blijft zichzelf, het stijgt hem niet naar zijn hoofd. Hij weet precies wat hij wil en laat zich niet gek maken door de miljoenen uit de Premier League", stelt Elfrink. "Hij wil blijven leren en beseft dat hij gewoon moet spelen op zijn leeftijd."

Toch denkt Elfrink dat er nog veel rek zit in de buitenspeler. "Met Lukaku heeft hij een goede leermeester in België. Het is een jongen voor de toekomst van het Belgische voetbal. Als hij er eenmaal doorkomt, is hij bijna niet te houden. Ik denk dat hij in de loop van het seizoen alleen maar beter zal worden."

Een Belg die het een stuk lastiger heeft in Eindhoven is Yorbe Vertessen. "Voor hem is het moeilijk om een basisplaats te krijgen", aldus Elfrink. "Hij heeft wel zijn rol in het team, want hij is een ideale counterspits. Bij een 0-1-voorsprong kan je hem na zeventig minuten ideaal inbrengen."

Elfrink is benieuwd hoe PSV de komende weken doorkomt. "Ze zijn tot nu toe dik verdiend koploper, maar de moeilijke wedstrijden komen er nu aan. Die zullen ze ook moeten winnen om kampioen te spelen. Als ze die winnen, weet ik niet wie PSV nog van de titel kan houden."