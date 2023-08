Elfrink onthult miljoenensalaris Lozano, die zelf snel naar PSV wil

Hirving Lozano lijkt haalbaar voor PSV, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Mexicaans international, die een terugkeer in Eindhoven wel ziet zitten, strijkt een niet al te hoog salaris op. De transfersom die Napoli voor hem verlangt, kan volgens de clubwatcher wel een mogelijk obstakel vormen.

Ook Mexicaanse media bevestigen dat PSV in de markt is voor Lozano. PSV zal ongeveer vijftien miljoen euro moeten overmaken voor zijn diensten. Lozano zou verder een jaarsalaris van zo'n drie miljoen euro verlangen. Dat laatste is voor PSV wel te behappen, maar de transfersom van vijftien miljoen euro is wat gortig voor de Eindhovenaren. Lozano ligt nog tot medio 2024 vast in Napels.

Dat geld moet PSV ergens vandaan zien te halen. Volgens Elfrink kan de club ervoor kiezen om Ibrahim Sangaré of Johan Bakayoko te verkopen. Voor beide spelers is interesse vanuit Engeland. Nottingham Forest bracht een bod van 25 miljoen euro uit op Sangaré en Burnley klopte met een iets lager bedrag aan voor Bakayoko. Directeur voetbalzaken Earnest Stewart veegde echter beide biedingen resoluut van tafel, in de hoop meer geld te vangen voor zijn spelers.

Verder is PSV volgens Elfrink nog altijd naarstig op zoek naar een centrale verdediger. De Braziliaanse Ramalho weet niet te imponeren en Peter Bosz ziet liever een andere verdediger zijn plek overnemen. De Eindhovenaren werden woensdag nog in verband gebracht met Jarrad Branthwaite. De centrale verdediger was afgelopen seizoen al op huurbasis te bewonderen in het Philips Stadion, maar bleek te duur voor een permanente overgang. Een nieuwe poging moet dus alsnog tot een tweede seizoen in Eindhovense dienst leiden.