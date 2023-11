Elfrink komt met update over de blessure die Joey Veerman opliep bij Oranje

Donderdag, 23 november 2023 om 17:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:35

Het lijkt erop dat de blessure van Joey Veerman meevalt. De 25-jarige middenvelder van PSV viel afgelopen dinsdag geblesseerd uit in de met 0-6 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Gibraltar. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt donderdagmiddag op X echter dat Veerman komende zaterdag tegen FC Twente mogelijk alweer in actie kan komen.

Veerman bleef tegen Gibraltar na de rust achter in de kleedkamer, en werd vervangen door Tijjani Reijnders. In eerste instantie leek het erop dat bondscoach Ronald Koeman de wissel doorvoerde om ook Reijnders wat speeltijd te gunnen, maar na het duel bleek dat wat anders te liggen.

“Ze probeerden soms heel fanatiek het duel in te gaan”, doelde Koeman bij de NOS op het felle spel van Gibraltar. “Dan moet je oppassen. Er zijn een aantal situaties geweest... Met Xavi Simons, met Mats Wieffer, en ook met Veerman, die geblesseerd raakt. Hij kon misschien wel door, maar het heeft geen enkele zin om dan risico te nemen.”

Veerman raakte geblesseerd aan de voet, waar een tegenstander met de noppen over heen schaafde. De middenvelder ging strompelend naar de spelersbus, zo wist Mike Verweij van De Telegraaf te melden.

Inmiddels lijkt de blessure dus mee te vallen, meldt Elfrink. “De blessure van Joey Veerman lijkt niet al te ernstig. FC Twente-uit is zeker nog haalbaar”, aldus de clubwatcher van PSV op X.

Dat zou goed nieuws voor PSV betekenen, daar Veerman een belangrijke speler voor de Eindhovenaren op het middenveld is. Dit seizoen was hij in 21 officiële duels namens de club al goed voor 4 goals en 10 assists.

PSV won dit seizoen tot dusver alle twaalf Eredivisie-duels die het speelde. De komende weken volgt echter een moeilijk programma: de ploeg van trainer Peter Bosz gaat zaterdag dus op bezoek bij Twente, waarna voor de winterstop onder meer nog uitduels met Feyenoord (3 december) en AZ (17 december) op het programma staan. Ook speelt PSV voor de Champions League nog tegen Sevilla (29 november) en Arsenal (12 december).