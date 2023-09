Elfrink heeft goed én slecht nieuws over nieuwkomers bij PSV

Donderdag, 7 september 2023 om 12:20 • Laatste update: 12:22

De rentree van Hirving Lozano in het shirt van PSV laat voorlopig nog even op zich wachten. De Mexicaan, die vorige week zijn terugkeer in het Philips Stadion bezegelde, beschikt nog niet over een werkvergunning. Hij ontbrak dan ook op de training donderdagochtend. Een andere nieuwkomer, Armel Bella-Kotchap, was wél van de partij.

Lozano tekende vorige week een contract voor vijf seizoenen bij PSV tot de zomer van 2028, maar moet dus voorlopig even geduld hebben. Zijn werkvergunning is nog niet in orde, zo schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Hoe lang de juiste papieren op zich laten wachten is niet bekend. Lozano werkt in afwachting van zijn werkvergunning wel een individueel programma af in de gym.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast Lozano ontbraken ook onder meer Joey Veerman en Noa Lang vanwege interlandverplichtingen met Oranje. Iemand die donderdag wel op het veld van De Herdgang verscheen was Bella-Kotchap. De centrale verdediger werd op de slotdag van de transferwindow toegevoegd aan de selectie van trainer Peter Bosz en krijgt tijdens de interlandbreak de gelegenheid om zijn nieuwe ploeggenoten te leren kennen.

Nieuwe grasmat

Ook schrijft Elfrink over investeringen in het Philips Stadion. Zo moet er onder meer een nieuwe grasmat komen. "Nieuw gras vonden we cruciaal, sowieso al vanwege het voetbal", licht Stadiondirecteur Sjors van den Boogaart toe. "Onze ambitie is dat de mat van Europees topniveau is. Er ligt nu een natuurlijke grasmat, die door onze partner De Enk met extra kunststofvezels ingenaaid wordt. In de winter hebben we straks bovendien een betere en duurzamere lichtinstallatie met warmtepanelen, via Signify. We hebben daar hoge verwachtingen van."