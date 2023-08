Elfrink geeft meer duidelijkheid over meespelen Lang en Dest tegen Rangers

Zondag, 20 augustus 2023 om 21:13

Noa Lang gaat waarschijnlijk wél meespelen tegen Rangers FC, zo heeft PSV-watcher Rik Elfrink zondagavond gezegd op X, voorheen Twitter. Lang kwam namens de Eindhovenaren niet in actie tegen Vitesse zaterdagavond (3-1 winst), maar over het meespelen tegen Rangers zegt Elfrink dat het ‘er goed uitziet’. Morgenvroeg ondergaat Lang een laatste check, waarna de club uitsluitsel kan geven. Ook komt de journalist met een update over de situatie van Sergiño Dest.

Volgens de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad kan Dest, als alles meezit, dinsdag al meespelen in de eerste Champions League-play-off-wedstrijd tegen de Schotse club. Dest heeft zijn medische keuring afgerond, maar de Eindhovenaren zijn nog in afwachting van een aantal testuitslagen. Als deze uitslagen binnen en oké zijn, kan Dest het vliegtuig instappen om met de selectie mee te reizen naar Glasgow.

Naast Lang en Dest reist ook Yorbe Vertessen gewoon mee met de ploeg van trainer Peter Bosz. De Belgische aanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van het Deense FC Midtjylland, maar laat zich volgens de journalist niet afleiden door de interesse en focust zich volledig op het duel met Rangers. Bovendien zou de 22-jarige aanvaller het prima naar zijn zin hebben in Eindhoven en niet te staan popelen om te vertrekken.

Als PSV het tweeluik met Rangers overleeft, kwalificeert de club zich voor de groepsfase van de Champions League. Dinsdag staat het duel in Schotland op het programma, waarna de clubs elkaar woensdag 30 augustus treffen in het Philips Stadion. In de kwalificatie voor de groepsfase van het miljardenbal walste PSV eerder al over het Oostenrijkse Sturm Graz heen. De ploeg van Peter Bosz won over twee wedstrijden met 7-2.