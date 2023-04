Elf transferopties voor Kerkez: vader onthult naam van één ‘prachtige club’

Donderdag, 27 april 2023 om 14:02 • Guy Habets

Milos Kerkez kan komende zomer een transfer gaan maken. De linksback van AZ maakt dit seizoen furore in het AFAS Stadion en dat is ook in het buitenland opgevallen, zo heeft vader Sebastijan laten weten aan het Hongaarse M4 Sport.. Kerkez senior is zaakwaarnemer van zijn zoon en sprak al met de nodige clubs.

De vader van de negentienjarige verdediger van AZ sprak naar verluidt al met clubs uit Engeland, Spanje, Italië, Duitsland, Frankijk en Portugal. "We hebben de opties verkend in de gesprekken met die clubs", zo laat Kerkez senior optekenen. "Contractuele voorwaarden zijn nog niet onderwerp van gesprek geweest, met geen enkele club. Of Benfica een van die clubs is? Ja, en dat zou een prachtige club voor hem zijn. Ik heb met ze gesproken, maar er zijn nog tien clubs waar ik naar moet luisteren."

Een langer verblijf bij AZ, waar Kerkez dit seizoen zijn doorbraak beleeft en de halve finale van de Conference League tegen West Ham United mee gaat spelen, is ook een mogelijkheid. "We willen het liefst een of twee clubs uitkiezen en daar dan het gesprek mee aangaan, maar we zitten hier bij AZ ook op onze plek", zo laat de vader van de verdediger weten. Over de droombestemming van Kerkez zijn de twee het niet eens. "Ik zou voor Engeland gaan, maar Milos wil naar Spanje."

Kerkez kwam in januari 2022 voor 1,2 miljoen euro over van AC Milan, waar hij een jaartje in de Onder 19 speelde. Daarvoor speelde de Hongaarse back voor FC Györ in zijn vaderland en doorliep hij een groot deel van de jeugdopleiding van Rapid Wien. Dit seizoen kwam de pas negentienjarige back al tot 47 officiële wedstrijden voor AZ, waarin hij vijf keer scoorde en acht assists afleverde. Transfermarkt schat de transferwaarde van Kerkez, die nog tot medio 2026 vastligt in Alkmaar, op tien miljoen euro.