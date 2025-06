El Karouani gaat FC Utrecht op korte termijn verruilen voor Nederlandse enclave in het buitenland

Bologna heeft de beste papieren om Souffian El Karouani binnen te halen, zo weet FC Utrecht-watcher Edjeuitnoord te melden. De Italiaanse club strijdt samen met Atalanta en Como 1907 om zijn diensten, maar heeft dus wel een streepje voor.



Eerder wist de FC Utrecht-watcher al te melden dat Como 1907 zich officieel gemeld had voor de linksachter van de Domstedelingen. De club was naarstig op zoek naar een linkervleugelverdediger, omdat het huurcontract van Álex Valle afliep.



De club van trainer Cesc Fábregas wist echter vorige week een akkoord te bereiken met FC Barcelona over een definitieve transfer van Valle, en dus is El Karouani minder happig geworden op de overstap naar Como. Hij is op zoek naar speeltijd.



Bij Bologna kan hij speeltijd krijgen, en dus lijkt het erop dat hij FC Utrecht op zeer korte termijn voor de Italiaanse club gaat verruilen. Mocht hij daar tekenen, dan wordt hij ploeggenoot van onder meer Sam Beukema, Oussama El Azzouzi, Thijs Dallinga en Jens Odgaard.



Bologna werd afgelopen seizoen negende in de Serie A. Dat is niet genoeg voor Europees voetbal, maar omdat de club beslag legde op de Coppa Italia, heeft het zich wel geplaatst voor de eerste fase van de Europa League.



El Karouani werd in de zomer van 2023 transfervrij overgenomen van NEC. De 24-jarige vleugelverdediger kwam dit seizoen in alle Eredivisie-duels in actie voor de Domstedelingen. Hierin maakte hij twee doelpunten en gaf hij acht assists.



Volgens Transfermarkt heeft de in Den Bosch geboren verdediger een waarde van negen miljoen euro. Zijn contract bij FC Utrecht loopt door tot medio 2026.