‘El Ghazi wordt ondanks rectificatie ontslagen door Mainz om Israël-Gaza-post’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 18:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:13

1. FSV Mainz wil het contract van Anwar El Gazi ontbinden, zo meldt de BBC vrijdag. De Bundesliga-club zou de vleugelaanvaller, die in september werd aangetrokken, donderdag hebben verteld dat hij zijn zijn excuses moet maken voor de recente pro-Palestijnse post op Instagram. El Ghazi ging daar klaarblijkelijk niet mee akkoord en deelde mee dat hij vrede wil voor alle slachtoffers van de oorlog in de Gazastrook.

Mainz gaat naar verluidt niet akkoord met de uitleg van El Ghazi en bronnen hebben de BBC inmiddels verteld dat zijn tot medio 2025 lopende contract spoedig zal worden ontbonden. De Duitse club werd vrijdag door de Britse omroep om een reactie gevraagd, maar wenst niet te reageren op de heikele kwestie.

De wetgeving in Duitsland schrijft voor dat een werkgever bij het constateren van ernstig wangedrag veertien dagen de tijd heeft om een werkgever te ontslaan. Als deze deadline niet wordt gehaald is de werkgever verplicht om de betreffende speler tot aan het einde van de contractduur uit te betalen. In het geval van El Ghazi is dat dus nog bijna twee jaar.

"Ik veroordeel het moorden van alle onschuldige burgers in Palestina en Israël", steekt El Ghazi in zijn betoog van vrijdag van wal. De ex-Ajacied wil benadrukken dat de nationaliteit van de slachtoffers onbelangrijk is.

"Ik leef mee met de onschuldige slachtoffers van dit conflict ongeacht hun nationaliteit. Ik zet me in voor een vreedzaam gebied in het Midden-Oosten", schrijft de aanvaller. "Voorzover mijn vorige statements op sociale media verkeerd zijn geïnterpreteerd, wil ik graag benadrukken dat vrede en menselijkheid boven alles staat."

El Ghazi kwam eerder deze maand in opspraak nadat hij enkele pro-Palestijnse posts op zijn Instagram-kanaal deelde. In overleg met de speler besloot Mainz vervolgens om de Nederlander op non-actief te stellen. Naar nu blijkt wil de club de samenwerking zo snel mogelijk stopzetten.

Vooral het reposten van een bericht van Hamas over een terroristische aanslag in Israël voor veel frictie gezorgd binnen de club. Bovendien vindt de club het, volgens BILD, opmerkelijk dat El Ghazi Israël als agressor neerzet en geen steun betuigt aan de 1300 vermoorde Israëliërs.

In totaal deelde El Ghazi drie posts waaruit blijkt dat hij volledig achter de Palestijnen en de vrijheidsstrijd die gevoerd wordt staat. Zijn berichten werden door Mainz gezien als ‘anti-Israël-statements’.

In een van zijn berichten schreef hij onder meer de beladen leus From the river to the sea, Palestine will be free. Ook het reposten van een bericht van Hamas over een terroristische aanslag in Israël zorgde voor veel frictie binnen de club.

Het was voor Mainz grond om de Nederlander op non-actief te stellen. “El Ghazi heeft een standpunt ingenomen over het conflict in het Midden-Oosten dat voor de club onaanvaardbaar was", schreef de Duitse club destijds op de eigen website.

"Mainz respecteert dat er verschillende perspectieven zijn op het complexe conflict in het Midden-Oosten. De club distantieert zich echter duidelijk van de inhoud van het bericht, aangezien het niet de waarden van onze club weerspiegelt.”

Het stadion van Mainz is vernoemd naar Eugen Salomon, een van de oprichters van de club. Dat was een Joodse man die van de Nazi's niet mocht aanblijven bij Die 05er. Salomon kwam om het leven in de holocaust. De club kijkt dan ook streng naar dergelijke politieke uitspraken.

